健康網》韓星鄭世協驟逝 醫：骨髓移植後更要小心呵護

2025/10/07 18:24

韓國喜劇演員鄭世協（정세협）在中秋夜離世，得年41歲。他曾努力抗癌，但台大醫院血液腫瘤科醫師劉家豪表示，骨髓移植後更要小心、呵護健康。（取自鄭世協IG）

〔健康頻道／綜合報導〕韓國喜劇演員鄭世協（정세협）在中秋夜離世，得年41歲。他曾罹患血癌，經骨髓移植後康復，直到上週參與節目錄製，疑似因心臟麻痺過世。

台大醫院血液腫瘤科醫師劉家豪表示，血癌病人的免疫力較差，平日生活中社交與飲食都需要注意，避免被感染。治癒後進入長期存活階段後，他叮嚀，仍需要注意心血管疾病、B型肝炎追蹤、疫苗接種、癌症篩檢、骨質疏鬆檢查、肺功能檢查等。

鄭世協在去（2024）年重返舞台，也曾在2022年受訪時透露，自己曾與白血病（血癌）抗爭長達5年。

劉家豪說，血癌經骨髓移植後，度過排斥期的考驗，除了終生要服用排斥藥物外，對於心血管疾病、B型肝炎追蹤、各式癌症篩檢、洗牙、骨密度掃描、肺部排斥、眼科、皮膚、生殖、性生活等各方面都要注意。

不少癌症會在骨髓移植後再度來敲門，因此，劉家豪特別提醒骨髓移植患者的飲食、接種疫苗等，包括洗牙的注意事項都會納進術後衛教內容。他指出，因為慢性口腔排斥，會使得口水分泌減少、殺菌功能下降，造成牙菌斑及牙結石，可能罹患牙周病。

他表示，有不少人仍能夠回到社會工作崗位，如知名插畫家幾米、職棒主播潘忠韋、前新光婦產科主任林禹宏醫師、及名主持人楊月娥的女兒等，所以罹患血癌的病患，不需要放棄希望。

