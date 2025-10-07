健康網》你常偏頭痛嗎？ 別再靠藥 百萬網紅揭5大自然止痛法

偏頭痛影響工作效率，不一定要依賴止痛藥專家建議，透過補水、呼吸練習等方法，找回生活品質；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕偏頭痛不僅影響工作效率，甚至毀了一整天的好心情！身兼西班牙裔功能醫學專家的百萬網紅卡洛斯·賈拉米洛博士（Dr. Carlos Jaramillo）表示，許多日常頭痛並不一定要依賴止痛藥，透過補水、呼吸練習、肌肉放鬆等方法，也可以在10分鐘內緩解，有效降低頭痛復發機率。

卡洛斯·賈拉米洛近期拍攝影片分享消除頭痛有訣竅。他說明，頭痛原因複雜，包括緊張、姿勢不良、頸部與下顎壓力、偏頭痛、脫水、血糖波動，又或是戒斷咖啡因或酒精等。要減少頭痛困擾，首要是調整日常作息與生活習慣，減少外界刺激並找出真正原因。

緩解頭痛5訣竅

卡洛斯·賈拉米洛在影片中分享5項緩解頭痛的方法：

●補水加電解質

約3至5成的頭痛與脫水或電解質不足有關，建議一次喝下500毫升加少許鹽或電解質的水，能有效舒緩疼痛。

●呼吸練習降壓力

進行「5-5-5-5」方形呼吸法，吸氣5秒、停5秒、吐氣5秒、再停5秒，持續2至4分鐘，有助血管放鬆並降低頭痛感。

●釋放後枕與下顎壓力

可用指尖輕柔按摩頭皮、頸部與肩膀肌肉，緩解因緊咬牙關或姿勢僵硬引起的頭痛。

●善用鎂、薑與咖啡因

鎂能放鬆血管和平滑肌；咀嚼1至2克新鮮薑片或泡茶飲用，有助減輕偏頭痛；適量攝取咖啡因（約1杯300毫升手沖咖啡）能促進血管舒張，但勿過量。

●檢測血糖波動

血糖大幅升降也可能導致頭痛，應均衡攝取高纖維、蛋白質及健康脂肪，避免高糖飲料造成血糖快速波動。

不過，卡洛斯·賈拉米洛提醒，如果突然出現劇烈頭痛，伴隨發燒頸部僵硬、視力重影、說話困難、孕期嚴重頭痛或頭痛持續加劇，務必盡速就醫檢查，以免延誤治療。

