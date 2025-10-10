健康網》減脂不減幸福感！ 「燕麥布朗尼」低卡又高纖

「燕麥布朗尼」健康改良版食譜，讓你不用忌口也能安心享受濃濃巧克力香。（圖擷取自孫語霙臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕想吃甜點又怕胖？營養師孫語霙在臉書專頁「營養師愛碎念-孫語霙營養師」發文分享一款「燕麥布朗尼」健康改良版食譜，讓你不用忌口也能安心享受濃濃巧克力香。她指出，傳統布朗尼因油脂含量高，是蛋糕中熱量名列前茅的種類之一，但只要「減油、選好油、用燕麥取代麵粉」，就能大幅降低熱量、提升營養密度。

孫語霙表示，這款燕麥布朗尼每塊僅約125大卡，含有蛋白質4.2克、脂肪6.4克、碳水化合物14.4克及膳食纖維1.7克，不僅熱量比市售蛋糕低，還能幫助增加飽足感、穩定血糖。

燕麥取代麵粉，就能大幅降低熱量；圖為情境照。（圖取自freepik）

她也分享簡易作法：

只需準備燕麥片120g、低脂鮮奶100g、熟香蕉1根、無糖可可粉10g、雞蛋1顆、核桃油 15g、核桃20g。將香蕉壓碎後與其他食材混合，倒入烤盤、撒上堅果裝飾，最後以氣炸鍋或烤箱160度加熱20分鐘即可完成。

孫語霙說：「自己動手做甜點，不只吃得健康，還能吃出成就感！」這款布朗尼不僅是減脂族群的甜點救星，也是巧克力控無負擔的新選擇，有空不妨試試看。

