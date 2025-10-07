自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》減脂又失敗？「6層關鍵金字塔」順序錯白努力

2025/10/07 21:41

「熱量赤字」是所有減脂法的核心──吃進去的熱量必須小於消耗的熱量；示意圖。（圖取自freepik）

「熱量赤字」是所有減脂法的核心──吃進去的熱量必須小於消耗的熱量；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是努力節食、狂運動，卻還是瘦不下來？營養師高敏敏在臉書專頁發文指出，減脂失敗的真正原因，往往不是吃錯，而是「順序做錯」，她以「減脂金字塔」圖解觀念：別再盲目跟風，先打好6層基礎，才會越減越快、越瘦越健康！

第一層：熱量赤字是減脂的根本

高敏敏強調，「熱量赤字」是所有減脂法的核心─吃進去的熱量必須小於消耗的熱量，不管是168斷食、低碳或生酮飲食，原理都一樣。她提醒，赤字不宜過大，每日減少約200-500大卡最理想，建議初期先記錄飲食，幫助掌握熱量攝取。

第二層：蛋白質＋重訓＝維持肌肉力

「減脂不是越瘦越好，而是要瘦得精實！」高敏敏說，蛋白質攝取應達每日每公斤體重1.2-2克，搭配肌力訓練維持肌肉量、提升代謝。她提醒，肌肉是燃脂引擎，若蛋白質不足、只靠節食，容易變成「泡芙人」，復胖更快。

第三層：微量營養素＋日常活動是關鍵密碼

許多人忽略蔬果、維生素、礦物質的重要性。高敏敏建議，多攝取高纖蔬果與維生素B群，幫助代謝與控制食慾。同時別忘了增加 NEAT（非運動型熱量消耗），如：走樓梯、打掃、站著回訊息，這些日常小動作都在幫你偷偷燃脂。

第四層：進食頻率＋吃飯時間也有學問

建立規律的進食節奏有助於控制食慾與血糖。高敏敏指出，不必硬逼自己吃6餐，但要避免長時間飢餓後暴食。早餐建議攝取蛋白質＋碳水化合物，能穩定全天血糖與能量。

有氧搭配重量訓練與蛋白補充，才能有效燃脂。（圖取自freepik）

有氧搭配重量訓練與蛋白補充，才能有效燃脂。（圖取自freepik）

第五層：有氧運動加速燃脂

每週累積150分鐘中強度有氧最理想，例如快走、跑步、跳繩或游泳。她提醒：「重訓＋有氧才是王道！」光靠有氧會掉肌肉，搭配重量訓練與蛋白質補充，才能有效燃脂又不鬆垮。

第六層：補充品是加分項，不是必要項

高敏敏指出，補充品應放在最後一層，只有在基礎都做對的前提下，才能發揮效果。

可視個人情況補充：

●魚油Omega-3：抗發炎、助燃脂、護心血管。

●維生素B群：能量代謝、減壓抗疲勞。

●益生菌：改善腸道、促進排便與脂肪代謝。

●維生素D：穩定代謝與免疫功能。

●乳清蛋白：增加飽足感、保留肌肉。

高敏敏最後提醒：「減脂不是比誰吃得苦，而是比誰懂順序！」從熱量控制開始，一層一層堆疊，搭配運動與均衡飲食，才能打造「瘦得快又不復胖」的理想體態。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中