健康網》烤肉趴後「全身癢」 小心組織胺中毒

烤肉時盡量避免食物放置過久、減少加工與醃漬品攝取，避免組織胺中毒；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋節少不了月餅、柚子和烤肉，但你是不是每年烤完肉就開始「全身癢」？林口長庚醫院風濕過敏免疫科在臉書專頁發文提醒，這其實可能是「組織胺中毒」惹的禍！烤肉時盡量避免食物放置過久、減少加工與醃漬品攝取，並且適量食用，以免大量組織胺堆積。

醫師指出，幾乎所有食物與飲品都含有不同程度的組織胺，若食物放太久、發酵、變質或經過醃漬加工，組織胺濃度就會明顯升高。像是中秋烤肉常見的香腸、培根、泡菜、醃瓜，再加上海鮮、啤酒等高風險組合，更容易讓體內組織胺飆高，引發過敏或中毒反應。

請繼續往下閱讀...

「組織胺中毒」症狀常見症狀包括：皮膚發癢、起疹子、蕁麻疹；噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉；圖為情境照。（圖取自Freepik）

醫師提醒，組織胺原本會經由小腸代謝排出體外，但若一次攝取過多、來不及代謝，這些組織胺就會進入血液循環，使體內濃度升高，進而出現「組織胺中毒」症狀。常見症狀包括：皮膚發癢、起疹子、蕁麻疹；噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉；嚴重時甚至會呼吸困難，醫師提醒，若出現明顯過敏或呼吸不適，應立即就醫。

醫師建議，烤肉時盡量選擇新鮮食材、減少加工與醃漬品攝取，避免食物放置過久，並控制酒類與海鮮的攝取量，才能開心烤肉不「癢」身。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法