健康網》諾貝爾醫學獎得主坂口志文 他讚台灣免疫學+微菌叢研究有潛力

日本大阪大學的免疫學家坂口志文教授於長庚醫院「FISS2023 免疫國際研討會」演講。（長庚醫院提供）

〔健康頻道／綜合報導〕今（2025）年諾貝爾醫學獎由美、日等三位學者獲得，其中日本大阪大學的免疫學家坂口志文教授曾在2023年應長庚醫院與長庚大學邀請，來台參加FISS 2023國際免疫研討會，並受聘為長庚醫院一年期的「頂尖醫學研究顧問」。他與台灣關係極為深厚。

坂口志文曾受聘長庚醫院顧問

今年諾貝爾醫學獎是由坂口志文、還有美國學者瑪麗．布朗柯（Mary E. Brunkow）與弗瑞德．藍斯德爾（Fred Ramsdell）榮獲。他們因發現能抑制過度免疫反應、維持身體平衡的關鍵細胞─調節性T細胞（Regulatory T Cells, Tregs）而獲得殊榮。

坂口前年應邀來台參加FISS 2023國際免疫研討會。（長庚醫院提供）

這項發現讓人類首次理解，免疫系統不僅是一支「戰鬥的軍隊」，也具備自我克制、維持和平的機制。免疫，原來不是戰爭，而是一門「和平共存的藝術」。

特殊T細胞 不會主動攻擊敵人

坂口早在1980年代便注意到，有一群特殊的T細胞並不主動攻擊敵人，而是抑制過度免疫反應、防止身體自毀。這些細胞被命名為「調節性T細胞」。它們透過分泌抑制性細胞激素（如IL-10、TGF-β），或直接干擾其他免疫細胞（T細胞、B細胞、樹突細胞）的活性，為免疫系統「踩下煞車」，維持精妙平衡。此發現使醫學界重新思考免疫的本質─不是單純對抗，而是智慧的調和。

坂口親筆簽名醫生熊玩偶送給林口長庚醫院。（長庚醫院提供）

坂口雙身分 醫師+科學家

坂口本身是一位醫師、科學家雙重身分，相得益彰。他曾表示：「我認為大約20年就能實現，我相信總有一天，癌症會成為一種可以治癒的疾病，而不是一種可怕的疾病。」他十分認同台灣在免疫學與微菌叢研究上潛力巨大，未來在生物醫學的研究領域上應勇敢走向國際，與世界共同探索生命奧祕。

人體腸道中棲息著超過百兆微生物，它們不只是消化助手，更是免疫平衡的隱形導師。日本學者早在2013年發現，腸道中的梭菌（Clostridium spp.）能在腸道黏膜中誘導生成Tregs，幫助維持免疫耐受。這一發現揭示，免疫的「節制」不僅來自免疫細胞的內在機制，也與外界共生的微生物密切相關。

