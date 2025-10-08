自由電子報
健康醫療
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》鏟子超人體力透支 醫：「橫紋肌溶解症」恐傷腎

2025/10/08 10:27

〔健康頻道／綜合報導〕近期花蓮災後重建現場湧入大批「鏟子超人」，在熱血援助的背後，也傳出有義工因為長時間勞動、體力透支而出現「橫紋肌溶解症」。內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼說明，這是一種因肌肉過度使用造成的嚴重疾病，若未及時發現與治療，可能導致急性腎衰竭；適度休息與補水，才能安全持續幫助他人。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文分享，什麼是橫紋肌溶解症？簡單來說，就是肌肉被過度使用或嚴重受傷，肌肉細胞破壞後，裡面的蛋白質（特別是肌球蛋白）跑進血液，再排到尿液中。這些物質一旦太多，會「堵塞」腎臟，嚴重時甚至導致腎衰竭。

蔡明劼說明，橫紋肌溶解症的典型症狀是肌肉異常痠痛、無力、腫脹，尿液顏色變深（像紅茶或可樂色）。有時候會合併噁心、嘔吐，嚴重時可能意識不清、甚至腎功能衰竭。如果出現上述這些警訊，務必立即就醫。

橫紋肌溶解症怎麼治療？​

蔡明劼提到，在醫院裡，治療重點是大量補充靜脈點滴水分，目的是「沖掉」那些會傷腎臟的物質，同時使用藥物調整尿液酸鹼度、監測血液中的電解質。假如出現肌肉缺血及缺氧，導致組織壞死的情形，可能需要手術治療。早期就醫，大多能恢復；但拖延治療，後果可能很嚴重。

如何預防橫紋肌溶解症？​

1.多喝水：尤其烈日之下要定時喝水，不能等到渴了才喝。

2.量力而為：不要硬撐，感覺肌肉異常痠痛要休息。

3.適度輪班：避免長時間曝曬、過度勞動。

4.注意尿液顏色：若發現尿液異常深色，立刻停工並就醫。

蔡明劼提醒，救人也要先顧好自己！橫紋肌溶解症不是罕見病，而是「做太多、太急、太累」就可能發生的危險訊號。

內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼說明，超人們適度休息與補水，才能安全持續幫助他人。（記者王錦義攝）

內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼說明，超人們適度休息與補水，才能安全持續幫助他人。（記者王錦義攝）

