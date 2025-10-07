健康網》不流汗恐中暑！ 醫：快走、泡腳養出耐「熱」力

專家指出，汗水不是壞事，藉由快走、泡腳讓身體學會「熱適應」，讓身體更耐熱，不怕一遇熱就中暑；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕別小看出汗，它可以看出身體的調節能力。台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究指出，老化會讓神經傳導速度變慢，因此老人在高溫時中暑的比例高。至於久坐的上班族，下半身血液循環不佳，他建議每坐1小時，起來走一走，有助全身性的體溫重新分配，或藉由快走、泡腳讓身體學會「熱適應」，一旦半夜常盜汗，可能是甲狀腺功能亢進、自律神經失調等疾病警訊。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，會流汗代表身體還有能力調節溫度與壓力，不流汗或亂流汗，可能是疾病訊號。一篇2024年發表在《International Journal of Biometeorology》的綜合研究，分析不同年齡、體能狀態、身體組成與環境條件下的出汗反應。

張家銘說明，如果是在運動、天氣熱或泡三溫暖時大量流汗，那是體溫調節、自律神經正常運作的表現，代表身體還有餘裕處理壓力。但如果是在冷氣房也出汗、半夜常盜汗、或情緒一緊張就全身濕，那就可能是甲狀腺功能亢進、自律神經失調、更年期變化，或血糖異常等警訊。這時要觀察的是，流汗是整天還是特定時段？只有手汗還是全身？有沒有伴隨心悸、疲倦、體重變化？這些都是身體說話的方式。

張家銘表示，出汗不是只有天氣熱才會發生，它是一個非常重要的「體溫調節功能」，隨著年紀增長，汗腺的反應力會變慢。研究裡說，老化會讓神經傳導速度變慢，汗腺對溫度會變得不那麼靈敏。這就是年長者在夏天中暑的比例特別高的原因。

「熱」一下有其必要

張家銘提及，我們住在這麼熱又濕的地方，整天都待在冷氣房裡，讓身體完全忘記怎麼去應付外面的高溫。可以讓身體每天有一點點熱的刺激，就可以慢慢讓出汗的時間提早，汗流得比較順，體溫也會比較穩，這叫做「短期熱適應」。特別是上班族，不妨每天早上起床快走10分鐘、洗熱水澡的時候多待2分鐘、泡個腳、曬太陽，能促使身體找回「對溫度的感覺」。

坐著跟躺著散熱方式不同

張家銘解釋，平躺的時候，下半身會流比較多；坐著時，會變成軀幹出汗比較明顯；站著的時候，背部就變成主力散熱區。久坐族常感覺「下半身好冰」，那是因為大腿被椅子壓住，血流少、汗流少，熱都卡在上半身。

他建議：每坐1小時，起來走一走、踮腳尖、晃一晃，或晚上熱敷一下腳，這些都可以幫助「全身性的體溫重新分配」，晚上也會睡得比較好，情緒不會煩躁。

他總結，汗水不是壞事，但當它「說反話」時，民眾要傾聽警告訊號，必要時找專業醫師進一步檢查。

