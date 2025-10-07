自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

時刻保持警覺！ 這5種肺癌症狀常被忽視

2025/10/07 17:10

有5種常見但容易被忽略的肺癌症狀需要特別注意。不明原因的胸痛為5種症狀之一。（擷自X@DrBeniRusani）

有5種常見但容易被忽略的肺癌症狀需要特別注意。不明原因的胸痛為5種症狀之一。（擷自X@DrBeniRusani）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕肺癌是最危險的癌症之一，但其早期症狀往往不易察覺，因為它們類似於典型支氣管炎或氣喘症狀。印度時報（TOI）指出，有5種常見但容易被忽略的症狀需要特別注意，才不會導致醫療檢測延誤。

第一個症狀是咳嗽持續3週以上。持續咳嗽超過3週且無改善，是肺癌主要指標。當癌性肺腫瘤刺激呼吸道，就會導致人持續咳嗽。

但人們出現持續咳嗽情況時，往往將其視為普通感冒或支氣管炎感染。若醫務人員面對持續咳嗽的病患，需要對其進行詳細檢查。

第二個症狀是不明原因的體重減輕和疲勞。體重減輕和持續疲勞是常見的肺癌症狀，人們常將其視為正常老化或壓力。但不明原因的體重減輕可能表明罹患肺癌。當身體需要額外能量來對抗癌症，就可能導致體重急劇下降。

另外體內的癌細胞也會消耗患者的能量，使其難以進行日常活動。所以不明原因的疲勞，也是需注意的警訊。

第三個症狀是聲音沙啞。長時間聲音沙啞，且無任何咽喉感染或感冒症狀，可能是罹患肺癌。這是因為肺癌的發展會損害控制聲帶功能的神經通路，導致永久性的聲音改變。

人們通常將聲音沙啞視為簡單的咽喉問題，而不尋求醫療協助。若聲音沙啞問題持續存在，且伴隨咳嗽或胸痛，則需進行醫學評估，因為此症狀可能表示患有肺癌。

第四個症狀是呼吸急促。日常活動時出現呼吸困難，代表可能患有肺癌。生長的肺部腫瘤會阻塞氣道，同時降低肺功能，導致呼吸困難。

人們通常將呼吸急促與老化、氣喘或缺乏運動聯繫起來。醫護人員需要對出現不明原因呼吸困難患者進行評估，以確認問題真正的根源並著手治療。

第五個症狀是不明原因的胸痛或肩痛。肩痛幾乎與肺癌無關，因為大多數人認為它是由肌肉拉傷所引起。人們也常將胸痛與心臟聯繫起來，不考慮與肺部相關的可能。

實際上肺癌的腫瘤會壓迫神經和胸部結構，導致胸部和肩部持續疼痛和不適。醫生需對持續胸痛或肩痛的患者進行檢查，因為此類狀況可能罹患肺癌警訊。

