健康網》光復前線超人防病菌上身 洗手真的有用

〔健康頻道／綜合報導〕前往花蓮縣光復鄉救災的「挖土機超人」林鴻森，不幸在災區刺傷感染引發敗血症驟世。根據疾管署衛教資料，洗手預防敗血症真的有用！

據台中榮總衛教資料指出，敗血症是屬於嚴重的感染性疾病，通常由細菌引起，但也可能由病毒、真菌或寄生蟲引發。就像感染COVID-19也有可能引起敗血症！

請繼續往下閱讀...

泥土會殺人！過去曾有一名老先生愛種菜，摸了土壞後沒有洗手，白黴菌就從鼻腔黏膜侵入腦部，引發敗血病死亡，醫師提醒沒有清洗的蔬菜水果或肥料理都可能有白黴菌，抵抗力差或者手上有傷口，觸摸之後千萬不能碰觸口鼻。

用酒精、乾洗手 細菌幾乎殺光光

疾管署指出，沒洗手手上細菌最多，其次以肥皂洗過減少7成，最佳是以酒精乾洗手，細菌幾乎不存在。

敗血症是一種急性病症，需要立即治療。它可由多種感染源引發，包括呼吸道、泌尿道、皮膚傷口和消化道的感染。任何人都有可能罹患敗血症，特別是免疫系統較弱的人群，如嬰幼兒、老人和慢性病患者。

敗血症的病程很快，大致分三個階段感染：

●局部：感染局限於某一部位。

●血液：病原體進入血液，引發敗血症。

●全身性：感染蔓延至全身，引發嚴重併發症。

臨床上最常見到是，常規檢測查不出病因（檢出率約1-3成），而病原菌沿著血液在全身亂竄，則可能引起全身性感染、甚至腦膜炎、肺炎、多重器官衰竭、腎功能衰竭等問題。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法