挖土機老闆救災強撐8天敗血症亡 疾管署籲注意裝備防護

疾管署副署長曾淑慧提醒，污水、土壤中容易有致病細菌，志工在災區協助重建時，務必注意裝備保護，避免感染風險。（資料照、記者王錦義攝）

〔記者林志怡／台北報導〕桃園市挖土機行老闆林鴻森前往花蓮光復救災，因遭刺傷引發敗血症於中秋夜宣告不治。疾管署副署長曾淑慧提醒，污水、土壤中容易有致病細菌，志工在災區協助重建與復原時，務必注意裝備保護，避免疾病感染風險，而針對該位不幸死亡的志工，以進行相關檢驗，若有報告會再行說明。

48歲林鴻森在光復鄉災後次日，載運2台「小山貓」趕赴前線，期間左腳被刺傷腫脹，雖然身體不適仍堅持救災，強撐8天才叫救護車送往門諾醫院治療，醫師診斷傷口感染並進行治療，林鴻森本月4日轉往林口長庚醫院，但到院時突然陷入昏迷，因敗血症造成多重器官衰竭，最終在昨（6日）晚宣告不治。

曾淑慧指出，污水、土壤中容易有致病細菌，如創傷弧菌、類鼻疽桿菌、鉤端螺旋體等，且此類細菌感染嚴重時都可能造成死亡，民眾前往災區協助救災時，務必落實保護措施，包括穿著防水長靴、防水手套及口罩等，才能降低感染風險。

此外，曾淑慧提到，上週新增1例類鼻疽桿菌個案，為台中市個案，另有3例鉤端螺旋體個案，分佈於新北市、台中市、屏東縣等，但前述個案近期都沒有前往花蓮縣，另目前花蓮災區也持續提供受災民眾與前往協助救災的志工公費疫苗，計接種流感疫苗860劑、新冠肺炎疫苗287劑。

疾管署提醒，鏟子超人前往災區協助救災，務必落實防護措施。（圖為疾管署提供）

