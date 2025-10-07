自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》挖土機超人敗血症不治 醫：黃金治療只有6小時

2025/10/07 18:57

〔健康頻道／綜合報導〕花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪上游堰塞湖溢流而造成重大傷亡，曾前往花蓮救災的桃園市挖土機行老闆林鴻森，不幸因被刺傷感染引發敗血症，昨（6）日經轉送林口長庚醫院後宣告不治。根據國家實驗研究院的衛教資料，黃金治療期只有6小時。

曾在新冠肺炎大爆發時，COVID-19住院患者在第10-14天出現黴菌感染症，根據當時CNN報導，印度曾爆發白黴菌感染症，有9000多例，死亡率高達50%。

白黴菌病是由土壤與有機物的真菌孢子引起，通常人類是從空氣中吸入真菌孢子。黴菌進入人體後，開始在鼻子與眼窩周圍繁殖，患者視力會開始減弱，出現鼻塞或是眼睛及臉頰腫脹等症狀。如果這時不加以治療，白黴菌病的死亡率為五成。患者感染之後，如果不及時接受治療，白黴菌將擴散到大腦，導致患者死亡。

4個指標症狀中了2個 全身正在發炎

疾管署表示，致病微生物侵入人體的血液或組織後，由致病微生物本身或分泌之毒素所引發的臨床現象，若有以下4項指標中達2項，就符合全身性發炎反應症候群的標準，且需有感染證據：
●體溫＞38℃或＜36℃。
●心跳大於每分鐘90下。
●呼吸速率大於每分鐘20次。
●白血球數目大於12000/mm³或band form大於10%。

一般來說，只要出現發熱或發冷、心跳與呼吸急促，就必須把握黃金治療6小時。但傳統生化檢測流程，從取樣培養到檢測，全部過程約需96小時，才能知道病人血液中的到底是什麼細菌。為了及時救人，醫師經常得先下廣效型抗生素，但這可能會造成抗藥性風險。

目前，新型致病菌檢測晶片可以在5分鐘內成功檢測出三種菌血症與敗血症常見的致病菌：金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌與大腸桿菌。急診醫學會指出，分子快速檢測技術可協助急診醫師作為診斷工具，但只能初步驗出特定菌種。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中