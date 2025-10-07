健康網》挖土機超人敗血症不治 醫：黃金治療只有6小時

〔健康頻道／綜合報導〕花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪上游堰塞湖溢流而造成重大傷亡，曾前往花蓮救災的桃園市挖土機行老闆林鴻森，不幸因被刺傷感染引發敗血症，昨（6）日經轉送林口長庚醫院後宣告不治。根據國家實驗研究院的衛教資料，黃金治療期只有6小時。

曾在新冠肺炎大爆發時，COVID-19住院患者在第10-14天出現黴菌感染症，根據當時CNN報導，印度曾爆發白黴菌感染症，有9000多例，死亡率高達50%。

白黴菌病是由土壤與有機物的真菌孢子引起，通常人類是從空氣中吸入真菌孢子。黴菌進入人體後，開始在鼻子與眼窩周圍繁殖，患者視力會開始減弱，出現鼻塞或是眼睛及臉頰腫脹等症狀。如果這時不加以治療，白黴菌病的死亡率為五成。患者感染之後，如果不及時接受治療，白黴菌將擴散到大腦，導致患者死亡。

4個指標症狀中了2個 全身正在發炎

疾管署表示，致病微生物侵入人體的血液或組織後，由致病微生物本身或分泌之毒素所引發的臨床現象，若有以下4項指標中達2項，就符合全身性發炎反應症候群的標準，且需有感染證據：

●體溫＞38℃或＜36℃。

●心跳大於每分鐘90下。

●呼吸速率大於每分鐘20次。

●白血球數目大於12000/mm³或band form大於10%。

一般來說，只要出現發熱或發冷、心跳與呼吸急促，就必須把握黃金治療6小時。但傳統生化檢測流程，從取樣培養到檢測，全部過程約需96小時，才能知道病人血液中的到底是什麼細菌。為了及時救人，醫師經常得先下廣效型抗生素，但這可能會造成抗藥性風險。

目前，新型致病菌檢測晶片可以在5分鐘內成功檢測出三種菌血症與敗血症常見的致病菌：金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌與大腸桿菌。急診醫學會指出，分子快速檢測技術可協助急診醫師作為診斷工具，但只能初步驗出特定菌種。

