健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

小小孩打流感疫苗只「打半劑」？ 疾管署：衛生局調查中

2025/10/07 16:26

疾管署副署長曾淑慧提醒，流感疫苗不分年齡，一次接種劑量就是1劑0.5毫升，不應該有打半劑的情況。（記者林志怡攝）

疾管署副署長曾淑慧提醒，流感疫苗不分年齡，一次接種劑量就是1劑0.5毫升，不應該有打半劑的情況。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部疾管署持續提供公費流感疫苗，但近期有醫療院所幫小小孩接種流感疫苗時，並未一次打足完整劑量，雖在同日補打，仍引起家長不安。疾管署副署長曾淑慧提醒，流感疫苗不分年齡，一次接種劑量就是1劑0.5毫升，不應該有打半劑的情況。

日前有家長第一次帶家中2寶前往診所接種流感疫苗，分別為2歲及7個月大的小小孩，護理師向醫師確認接種劑量後，堅持只要「打半劑」，家長當下雖有疑慮，但仍相信醫師專業，當日查資料發現不對勁，才帶孩子回診所補打，後來也致電詢問1922，確認一次就是打1劑。

曾淑慧指出，雖各廠牌流感疫苗的接種年齡不同，但不分年齡接種劑量都是0.5毫升，其中滿6個月至未滿9歲兒童，初次接種時，應接種2劑，並間隔4週以上，兩劑可接種不同廠牌的疫苗，每次接種1劑，即每次接種0.5毫升，但若曾接種過流感疫苗，當年度只要接種1劑即可；至於9歲以上兒童或成人，不論過去流感疫苗接種史，都只需要接種1劑。

此外，曾淑慧說，若發生接種劑量不足，只要在當日補足至應接種劑量，就不需要再重打完整的一劑，但若拖到隔天才補打，就要直接重打1劑，另若有接種劑量超出應接種劑量的情況，則視為完成接種，無需再補接種。

曾淑慧強調，出現接種劑量錯誤時，醫療院所都應通知或告知當事人，並向衛生局通報接種異常事件，該位家長所提到的醫療院所，目前調查報告尚未完成，後續衛生局會視情況裁處，而提供公費流感疫苗的醫療院所都與疾管署簽有合約，需依規定接種疫苗，目前沒有發現其他只打半劑的個案。

公費流感疫苗常見問題。（疾管署提供）

公費流感疫苗常見問題。（疾管署提供）

公費流感疫苗常見問題，若發生接種劑量不足，應於當日補足至應接種劑量。（疾管署提供）

公費流感疫苗常見問題，若發生接種劑量不足，應於當日補足至應接種劑量。（疾管署提供）

