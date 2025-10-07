健康網》慟！挖土機超人命不該絕 花慈呼籲小傷也要到醫療站報到

花蓮慈濟醫院副院長陳培榕十分不捨「挖土機超人」（見圖），呼籲前線救災熱血民眾，任何不舒服要到醫療站接受治療。（林鴻森家屬提供）

〔健康頻道／綜合報導〕花蓮慈濟醫院副院長陳培榕得知「挖土機超人」因敗血症病逝，十分不捨與難過，他表示，醫療站都備有破傷風類毒素，遇到有外傷的超人們，一定會清創、每日換藥、包紮及給予抗生素，若傷口惡化，須住院治療。

48歲的「挖土機超人」林鴻森因在花蓮光復災區救災8天，第7天時左腳被刺傷，依然忍痛救災，拖到受不了，自行叫救護車去門諾醫院，送醫途中還一度昏迷，之後轉送至林口長庚醫院治療，不幸因敗血症離世。

陳培榕非常不捨這位「超人」，「他太認真了！」從時間點看他災後即受傷，拖了幾天完全未做任何傷口處理。研判是傷口細菌感染化膿造成菌血症再演變成敗血症，最後變成敗血性休克，致病原因應非破傷風菌。一旦敗血症產生，死亡率可達30至40% 。

他也再次提醒投入救災熱血民眾，救災的同時一定要量力而為，不要勉強。若有傷口，不論大小一定要找到醫療站，醫護人員都會做醫療處理。陳培榕認為，這位超人若能提早幾日就醫並遵從醫囑，就可能不會發生此類憾事。

板橋德威內科診所院長王威堯指出，傳統血液培養與菌種鑑定通常需花費1至3天，常導致治療延誤。近年來，國內外團隊積極開發快速敗血症檢測技術，如奈米光學晶片、微流體平台與拉曼光譜分析等，可在30分鐘內偵測血液中的病原信號，甚至初步判定抗藥性。

王威堯指出，雖然判定出菌種後可以依學理選擇用藥，但仍需要針對菌株做抗藥性確認。目前多仍停留在研究或試驗階段，臨床普及有限。實際上，多數醫院仍依賴傳統血培養流程，因此醫療院方若要導入新式快篩儀器，仍須通過法規審查與人員訓練。換句話說，雖然技術進步快速，但在災區或臨床第一線，全面應用仍需時間。

