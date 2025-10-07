自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》慟！挖土機超人命不該絕 花慈呼籲小傷也要到醫療站報到

2025/10/07 16:45

花蓮慈濟醫院副院長陳培榕十分不捨「挖土機超人」（見圖），呼籲前線救災熱血民眾，任何不舒服要到醫療站接受治療。（林鴻森家屬提供）

花蓮慈濟醫院副院長陳培榕十分不捨「挖土機超人」（見圖），呼籲前線救災熱血民眾，任何不舒服要到醫療站接受治療。（林鴻森家屬提供）

〔健康頻道／綜合報導〕花蓮慈濟醫院副院長陳培榕得知「挖土機超人」因敗血症病逝，十分不捨與難過，他表示，醫療站都備有破傷風類毒素，遇到有外傷的超人們，一定會清創、每日換藥、包紮及給予抗生素，若傷口惡化，須住院治療。

48歲的「挖土機超人」林鴻森因在花蓮光復災區救災8天，第7天時左腳被刺傷，依然忍痛救災，拖到受不了，自行叫救護車去門諾醫院，送醫途中還一度昏迷，之後轉送至林口長庚醫院治療，不幸因敗血症離世。

陳培榕非常不捨這位「超人」，「他太認真了！」從時間點看他災後即受傷，拖了幾天完全未做任何傷口處理。研判是傷口細菌感染化膿造成菌血症再演變成敗血症，最後變成敗血性休克，致病原因應非破傷風菌。一旦敗血症產生，死亡率可達30至40% 。

他也再次提醒投入救災熱血民眾，救災的同時一定要量力而為，不要勉強。若有傷口，不論大小一定要找到醫療站，醫護人員都會做醫療處理。陳培榕認為，這位超人若能提早幾日就醫並遵從醫囑，就可能不會發生此類憾事。

板橋德威內科診所院長王威堯指出，傳統血液培養與菌種鑑定通常需花費1至3天，常導致治療延誤。近年來，國內外團隊積極開發快速敗血症檢測技術，如奈米光學晶片、微流體平台與拉曼光譜分析等，可在30分鐘內偵測血液中的病原信號，甚至初步判定抗藥性。

王威堯指出，雖然判定出菌種後可以依學理選擇用藥，但仍需要針對菌株做抗藥性確認。目前多仍停留在研究或試驗階段，臨床普及有限。實際上，多數醫院仍依賴傳統血培養流程，因此醫療院方若要導入新式快篩儀器，仍須通過法規審查與人員訓練。換句話說，雖然技術進步快速，但在災區或臨床第一線，全面應用仍需時間。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中