6個習慣不改 可能危及膀胱健康

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然膀胱健康很容易被忽略，但它就跟心臟及肺一樣需要照顧。忽視膀胱健康可能會導致膀胱不適及泌尿道感染，在某些情況下甚至可能導致失禁等嚴重疾病。科學警報（Science Alert）指出，有6個常見習慣可能會危及膀胱健康。

●憋尿時間過長：憋尿時間過長會導致尿液積聚，並拉伸膀胱肌肉。久而久之會削弱膀胱收縮和完全排空的能力，導致尿液滯留。

有研究表明，憋尿會讓細菌有更多時間繁殖，從而增加泌尿道感染的風險。專家建議每3到4小時排空一次膀胱。

●飲水不足：脫水會使尿液濃度更高，進而刺激膀胱內壁，並增加感染風險。每天最好飲用6至8杯水（約1.5至2公升）。若活動量大或天氣炎熱，則需補充更多水分。

另外，飲用液體過少也會導致便秘。硬便會壓迫膀胱，使控制膀胱更加困難。

●攝取過多咖啡因和酒精：咖啡因和酒精會刺激膀胱，並起到利尿作用，使尿量增加。有研究發現，每天攝取超過450毫克咖啡因（約4杯咖啡）的人，比攝取量低於150毫克的人更容易出現尿失禁。

另一項研究表明，每週飲用6至10杯酒精飲料的男性，比不飲酒的男性更容易出現下泌尿道症狀。

●吸菸：吸菸是導致膀胱癌的主要原因，約佔所有膀胱癌病例的一半。吸菸者罹患膀胱癌的可能性比不吸菸者高出4倍，尤其是從小就開始吸菸或常年大量吸菸的人。

菸草化學物質進入血液，經腎臟過濾後儲存於尿液中。當尿液進入膀胱時，其中的致癌物質會損害膀胱內壁。

●不良衛生習慣：使用刺激性肥皂或不洗手，都會擾亂人體天然的微生物群，增加泌尿道感染的風險。

性行為也可能將腸道或陰道區域的細菌傳播到泌尿道。無論男女，性交後儘快排尿都可以降低感染風險。

●不良飲食及缺乏運動：飲食和運動量對膀胱有極大影響。超重會對膀胱帶來壓力，增加漏尿的可能性。規律的運動有助於維持健康體重並預防便秘，否則硬便會壓迫膀胱。

某些食物和飲料，例如碳酸飲料、辛辣食物等會刺激膀胱，使原本膀胱就容易出現問題的人，症狀進一步惡化。可選擇富含纖維的飲食，包括大量的全穀物、水果和蔬菜，以保護消化系統和膀胱健康。

