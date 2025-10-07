自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

6個習慣不改 可能危及膀胱健康

2025/10/07 16:06

有6個常見習慣可能會危及膀胱健康。吸菸為6個習慣之一。（法新社）

有6個常見習慣可能會危及膀胱健康。吸菸為6個習慣之一。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然膀胱健康很容易被忽略，但它就跟心臟及肺一樣需要照顧。忽視膀胱健康可能會導致膀胱不適及泌尿道感染，在某些情況下甚至可能導致失禁等嚴重疾病。科學警報（Science Alert）指出，有6個常見習慣可能會危及膀胱健康。

●憋尿時間過長：憋尿時間過長會導致尿液積聚，並拉伸膀胱肌肉。久而久之會削弱膀胱收縮和完全排空的能力，導致尿液滯留。

有研究表明，憋尿會讓細菌有更多時間繁殖，從而增加泌尿道感染的風險。專家建議每3到4小時排空一次膀胱。

●飲水不足：脫水會使尿液濃度更高，進而刺激膀胱內壁，並增加感染風險。每天最好飲用6至8杯水（約1.5至2公升）。若活動量大或天氣炎熱，則需補充更多水分。

另外，飲用液體過少也會導致便秘。硬便會壓迫膀胱，使控制膀胱更加困難。

●攝取過多咖啡因和酒精：咖啡因和酒精會刺激膀胱，並起到利尿作用，使尿量增加。有研究發現，每天攝取超過450毫克咖啡因（約4杯咖啡）的人，比攝取量低於150毫克的人更容易出現尿失禁。

另一項研究表明，每週飲用6至10杯酒精飲料的男性，比不飲酒的男性更容易出現下泌尿道症狀。

●吸菸：吸菸是導致膀胱癌的主要原因，約佔所有膀胱癌病例的一半。吸菸者罹患膀胱癌的可能性比不吸菸者高出4倍，尤其是從小就開始吸菸或常年大量吸菸的人。

菸草化學物質進入血液，經腎臟過濾後儲存於尿液中。當尿液進入膀胱時，其中的致癌物質會損害膀胱內壁。

●不良衛生習慣：使用刺激性肥皂或不洗手，都會擾亂人體天然的微生物群，增加泌尿道感染的風險。

性行為也可能將腸道或陰道區域的細菌傳播到泌尿道。無論男女，性交後儘快排尿都可以降低感染風險。

●不良飲食及缺乏運動：飲食和運動量對膀胱有極大影響。超重會對膀胱帶來壓力，增加漏尿的可能性。規律的運動有助於維持健康體重並預防便秘，否則硬便會壓迫膀胱。

某些食物和飲料，例如碳酸飲料、辛辣食物等會刺激膀胱，使原本膀胱就容易出現問題的人，症狀進一步惡化。可選擇富含纖維的飲食，包括大量的全穀物、水果和蔬菜，以保護消化系統和膀胱健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中