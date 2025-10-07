自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

腸病毒併發重症個案數創6年同期最高 4天大男嬰染疫「肌抽躍」

2025/10/07 16:00

疾管署疫情中心主任郭宏偉。（記者林志怡攝）

疾管署疫情中心主任郭宏偉。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕腸病毒目前尚未進入流行期，但今年累計已有17例腸病毒感染併發重症確定病例，已達近6年同期最高，且上週新增一名新生兒感染併發重症個案，所幸個案經治療後已經出院。疾管署副署長曾淑慧提醒，連假期間民眾出遊往來機會增加，也提高腸病毒傳播機會，呼籲家長帶孩童出入公共場所務必多加注意。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，第40週（9月28日至10月4日）門急診就診達8484人次，與前一週的8537人次相當，近4週實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及伊科病毒11型，雖近期伊科病毒11型檢出數量下降，但仍可能出現重症病例。

疾管署防疫醫師林詠青說明，上週新增1例腸病毒重症個案，為南部4天大男嬰，有早產情況，8月底出生，出生後呼吸急促、活動力差，懷疑是新生兒呼吸急促、肺炎，暫居於保溫箱並使用抗生素等治療，但4天大時出現發燒，且醫院檢查PCR發現腸病毒。

林詠青指出，個案後來再出現嘔吐、肌抽躍、食慾與活動力不佳等症狀，經院方通報採檢，確診腸病毒伊科11型重症，9月中旬生命徵象穩定，轉入一般病房，9月下旬經醫院治療後症狀改善，目前已經出院，自發病至住院約1個月。

此外，林詠青表示，個案母親並無腸病毒相關疑似症狀，但其他同住家人近期曾有感冒症狀，不排除有家戶感染可能，且因發病時間點距離出生時間短，也不排除媽媽曾有感染，並造成孩童感染，另病童醫院加護病房人員、同病房新生兒無疑似症狀。

曾淑慧指出，今年累計有17例腸病毒感染併發重症確定病例，為近6年同期最高，其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計14例，均感染伊科病毒11型，其中7例死亡，目前社區中持續有腸病毒疫情傳播風險，呼籲民眾留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵。

