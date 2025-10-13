自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》撬不開孩子的嘴 心理師：放手多觀察

2025/10/13 14:34

心理師林廷頤指出，青春期的孩子，面對父母關心時，常給出封閉內心的回應：不耐煩態度、簡短的回答；示意圖。（圖取自freepik）

心理師林廷頤指出，青春期的孩子，面對父母關心時，常給出封閉內心的回應：不耐煩態度、簡短的回答；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕青春期的孩子，面對父母關心時，常給出封閉內心的回應：不耐煩的態度、簡短的回答。到了最後，就是以沉默和臭臉相應不理。心理師林廷頤在粉專「初和心理」說明，自己和朋友聊天時，朋友抱怨他孩子的飲食近來不太健康，很喜歡吃一些垃圾食物，眼看著小孩體重飆得比身高快，他的擔心也與日俱增；但多問幾句時，卻換來小孩的不回應。

朋友無奈地問他：「我該怎麼讓他開口？」「我以為你要問的是怎麼讓他保持健康？」林廷頤反問他，並提到，很多時候我們想要解決問題，會根據自身經驗模擬、規劃，想方設法地達成目的。如果一切順利，那大家也就相安無事，但若推行到某個步驟開始卡關，就會開始狂轟猛炸，盡一切的努力「克服」難關。這時與其強迫孩子開口，不如從觀察小孩喜好、讓他們自由選擇開始。

林廷頤提到，家長努力地想傳達對孩子健康的關心，但孩子感受到的，可能只有不斷的逼問和約束。孩子可能會認為：讓你知道我吃了什麼，你一定又要限制我吃我愛吃的食物，還要叫我吃一些難以下嚥的健康食品。如此對立的立場，別說他的健康能不能獲得改善，搞不好還會賠上親子關係，弄得劍拔弩張、勢不兩立。

心理師林廷頤指出，對立的立場，別說他的健康能不能獲得改善，搞不好還會賠上親子關係，弄得劍拔弩張、勢不兩立的；示意圖。（圖取自freepik）

心理師林廷頤指出，對立的立場，別說他的健康能不能獲得改善，搞不好還會賠上親子關係，弄得劍拔弩張、勢不兩立的；示意圖。（圖取自freepik）

林廷頤補充，「與其想辦法撬開他的嘴，倒不如去觀察一下你小孩最近的喜好，看看有沒有什麼可以引起他在意自己的身形的契機」，「如果他有在意的對象，又或是他喜歡球類運動或是舞蹈，甚至是認識了一些在意外表的朋友，這時候你的專長就變成他需要的知識，或許就變成他要一直問你，我到底怎麼吃才好。」

林廷頤表示，從他人要求來的改變，叫屈打成招，是身不由己；自己想達成的改變，就叫有志者事竟成，是赴湯蹈火、在所不辭。所以多花一些時間繞點路，讓孩子自己選擇對他比較好的道路，其實會發現，孩子是聰明的，最後還是會選擇你預期的那條康莊大道。只是這樣他走得比較情願，行得心安理得。別讓我們的關心，關閉了孩子的心。

