健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

公費流感疫苗打氣翻倍 5歲女童染流感重症10天亡

2025/10/07 15:47

疾管署說，上週死亡個案中包括一名南部5歲女童，發病後僅10天因流感併發腦炎不幸過世。（記者林志怡攝）

疾管署說，上週死亡個案中包括一名南部5歲女童，發病後僅10天因流感併發腦炎不幸過世。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕流感疫情持續處於流行期，衛福部疾管署今日說明最新疫情，上週類流感門急診就診達15萬0251人次，較前一週上升13.5%，且上週死亡個案中包括一名南部5歲女童，發病後僅10天因流感併發腦炎不幸過世。疾管署副署長曾淑慧呼籲，疾管署持續提供公費流感、新冠肺炎疫苗，高風險民眾務必儘快接種。

公費流感疫苗打氣翻倍 5歲女童染流感重症10天亡

疾管署防疫醫師林詠青則指出，上週仍新增16名流感死亡個案，其中年紀最小的個案為南部5歲女童，本身無潛在病史，且沒有接種過流感疫苗，9月中旬出現咳嗽、發燒等症狀，到診所就醫後診斷為A型流感陽性，但就醫當天返家後持續高燒、意識不清、抽搐，急診就醫後診斷為流感併發腦炎。

公費流感疫苗打氣翻倍 5歲女童染流感重症10天亡

林詠青表示，個案收住加護病房後，給予抗病毒藥物治療，PCR確診流感且腦部檢查發現有腦水腫，經醫院治療仍在9月底不幸過世，發病至死亡間隔10天，死因為流感重症併發腦炎。

流感死亡個案中另有一例40多歲中部女性，林詠青說，這名個案有潛在肝臟疾病病史，去年未接種當年度流感疫苗，9月中旬有發燒、咳嗽、呼吸急促、腹部疼痛等症狀，隔天就醫並收治住院，後出現意識障礙，胸部X光顯示有肺水腫，血氧下降。

林詠青說，個案轉至加護病房，並給予流感抗病毒藥物治療，雖迅速轉入加護病房，但潛在疾病造成症狀變化快速，9月底不幸過世，發病至死亡間隔約2週，死因為流感重症合併發呼吸衰竭、急性腎衰竭。

曾淑慧提醒，今年公費流感疫苗自10月1日起開打，迄今已接種106.8萬劑，是去年同期的2倍，今年打氣相當踴躍，並提醒民眾前往醫療院所接種流感疫苗前，可以在各地衛生局網站或疾管署全球資訊網等，確認鄰近地區的公費流感疫苗合約院所情況，以利順利接種流感疫苗。

此外，曾淑慧表示，雖目前國內新冠肺炎疫情持續處於低點，但鄰近國家如日本、韓國、美國等疫情都在上升階段或於疫情高點波動。自10月1日新冠肺炎公費疫苗開打迄今，累計有29.5萬人次接種，打氣較流感疫苗來得淡，但因新冠肺炎重症死亡風險仍是流感的2倍，呼籲高風險民眾仍要接種疫苗。

