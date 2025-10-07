自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》星卉憂鬱症復發 醫：輕中度可嘗試4種非藥物治療

2025/10/07 15:06

健康網》星卉憂鬱症復發 醫：輕中度可嘗試4種非藥物治療


星卉最近因自律神經與免疫系統失調，導致憂鬱症復發，衛生福利部桃園療養院一般精神科主任詹佳祥醫師表示，輕中度患者可以採取非藥物治療。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕本土藝人星卉因自律神經與免疫系統失調，導致憂鬱症復發，體重驟降，經醫師診斷建議後，她向劇組表示必須暫時停下工作，好好調養身心。

衛生福利部桃園療養院一般精神科主任詹佳祥醫師指出，除了藥物，還有許多經過科學驗證的非藥物療法，不僅能有效改善症狀，更能幫助病患找回生活的掌控感，甚至在某些情況下，效果可與藥物媲美或成為不可或缺的輔助方案。

根據英國國家健康與照護卓越研究院（NICE）等權威機構的指引，對於輕度至中度的憂鬱症患者，非藥物療法可作為第一線的治療選項，其重要性日益受到肯定。
以下簡介幾種非藥物治療的選擇，或許將其視為一份「療癒菜單」，與醫師或心理師共同討論，找出最適合的個人化組合。

•規律運動：運動被譽為「天然的抗憂鬱劑」。無論是快走、慢跑、游泳等有氧運動，或是瑜伽、重量訓練，都能促進大腦釋放讓我們感覺良好的化學物質（如腦內啡），改善情緒、提升活力與睡眠品質。研究建議，每週進行3-5次、每次30分鐘以上的中等強度運動，就能看到顯著效果。

•身心練習（瑜伽、太極、正念冥想）：這些練習強調身心的連結。透過緩慢的動作、深呼吸與專注當下，能有效降低壓力、焦慮與憂鬱症狀。特別是正念認知治療（MBCT），教導我們如何觀察負面思緒而不被其淹沒，對於預防憂鬱症復發有很好的效果。

•光照治療：對於因季節變化（如秋冬）而情緒低落的「季節性情緒障礙」特別有效。每天早晨使用特定的光照儀器，有助於調整生理時鐘，改善情緒與精力 。即使非季節性憂鬱，規律光照也能幫助改善睡眠問題。

詹佳祥說，最好能與心理師討論，根據症狀嚴重度、過往病史、生活型態與個人偏好，由專業團隊提供最合適的建議。不管是輕度或中度憂鬱，心理治療、規律運動與正念練習都是絕佳的第一線選擇。

最重要的是，要給自己耐心與彈性，詹佳祥表示，治療是一段旅程，沒有一種方法適合所有人。如果一種方法效果不彰，別灰心，這代表是時候與醫療團隊討論，嘗試另一種路徑。

自由電子報關心您︰社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

