月經與月亮有關？ 研究稱2010年前同步 現在被光害打亂

有研究宣稱，月經與月亮有關，或許現已被LED燈與智慧型手機等人造「光害」打亂；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學新聞網站《IFLScience》報導，「女性的月經週期與月亮盈虧同步」這個古老傳說，長期被認為缺乏科學證據，但一篇發表於《科學前緣》（Science Advances）期刊的新研究卻提出驚人宣稱：兩者過去可能真的有關，但這種古老的連結，或許已被現代無所不在的LED燈與智慧型手機等人造「光害」所打亂。

研究人員收集了176名北半球女性的經期紀錄，時間跨度從2年到37年不等，並與月相週期進行比對。主要研究員赫爾弗里希-弗爾斯特（Charlotte Helfrich-Förster）在一份聲明中表示：「結果顯示，在2010年LED照明與智慧型手機普及前，女性的月經週期與滿月、新月的週期有著顯著的同步關係。」

請繼續往下閱讀...

研究限制多 專家質疑「僅是巧合」

然而，這項研究立即引發了學界諸多質疑，其研究方法存在多個重大限制：

首先，研究作者本人便坦言：「我們的發現只顯示了兩種現象的『相關性』，我們無法建立『因果關係』。」這意味著觀測到的連結可能純屬巧合。

其次，研究的樣本數過少，僅有176人，遠不足以得出普遍性的結論。此外，數據仰賴參與者自我回報，可能存在誤差，也未納入老化、疾病等其他可能影響週期的因素。最重要的是，該研究並未實際測量每位參與者暴露在人造光下的數據。

未參與研究的神經生物學家格朗菲耶（Claude Gronfier）便指出，無法排除觀測到的關聯減弱，是受到全球暖化、飲食改變或睡眠障礙等其他環境或個人因素的影響。對於研究中提到的重力影響，更有天文物理學家直言「完全說不通」。

一位西班牙專家則生動地總結了驗證此一假說的極端困難性：「要準確測量，你得把女性關在一個地堡裡長達1個月。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法