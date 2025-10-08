健康網》天天同款早餐恐踩雷？ 營養師揭關鍵取決這5點

固定吃某一款早餐並沒有不好，專家建議，早餐最好多選擇像雞蛋等鹹味選項，而不是鬆餅等甜食，有助於一天中減少對甜食渴望；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕據統計，一般人每天大約要做上萬個決定，從醒來的那一刻到睡著，從穿什麼到怎麼回覆客戶郵件。然而，選擇餐點時，早餐往往是民眾重複次數最多的！營養師一致認為，固定吃某一款早餐並沒有不好，只是想要維持健康，仍有5項原則得守住。

《EatingWell》網站歸納營養師家們對「每天吃同樣的早餐健康嗎？」這個議題的看法。

每天吃同樣早餐的好處：減少決策疲勞

營養師薩普娜．佩魯文巴（Sapna Peruvemba）表示，每天固定吃相同的早餐，可以減少決策疲勞。當早餐早已規劃好，你就能節省原本用來思考吃什麼的心力，把精力留給更重要的事情。

此外，有些人其實期待每天都能吃到一樣的早餐。她補充說：「固定早餐能帶來一種日常規律感，對喜歡早晨有秩序的人來說特別令人安心。」另一個好處是，天天準備相同早餐能讓採買食材更簡單，連帶減少更多決策壓力。

堅持適合自己的早餐

營養師梅麗莎．米崔（Melissa Mitri）表示，一旦找到適合自己的早餐時，盡可能一週多吃幾天。米崔指出，每個人都不一樣，一旦找到能讓自己感到滿足、營養均衡並提供持久能量的早餐，就很值得長期保持，或至少選擇類似的變化版本。米崔解釋：「這能免去第一餐的猶豫與猜測，對一整天的狀態有正面的影響。」

一天有更健康的開始

即使每天吃相同的食物，只要早餐均衡，就能為接下來一整天奠定更健康的基調。營養師麗莎．安德魯斯（Lisa Andrews）表示：「如果早餐是健康的（例如燕麥片搭配水果，或是雞蛋加上全麥吐司），那麼你的一天就有個良好的開始。」

關鍵在於確保這份固定早餐能提供足夠比例的蛋白質、碳水化合物與健康脂肪，以便維持整個上午的持久能量。均衡的早餐還能幫助你提早達到每日營養素攝取建議，例如葉酸、維生素C以及鈣質等，為健康打下良好基礎。

每天吃同樣早餐的壞處

營養師梅麗莎．米崔表示，雖然每天吃相同早餐對某些人有效，但也有人會因為這樣的飲食方式感到無趣。她補充說，這種單調的早餐模式可能會干擾你的健康目標，如果你覺得自己陷入了「早餐倦怠期」，那就該嘗試換換口味了。

專家總結建議

好消息是，營養師一致認為，固定吃某一款早餐本身並沒有不好。想讓早餐發揮最大效益，可以參考以下5項建議：

1.選擇鹹食勝過甜食

在挑選日常早餐時，多選擇像雞蛋、烘蛋等鹹味選項，而不是鬆餅等甜食。這有助於減少一天中對甜食的渴望，也能讓早晨更有精神。

2.別忘了補充蛋白質

早餐攝取富含蛋白質的食物不僅能延長飽足感，還有其他好處：「一項針對健康成人的小型研究顯示，早餐吃蛋白質能讓午餐與晚餐的血糖維持平穩，研究也顯示高蛋白早餐有助心血管健康。

3.別忽略膳食纖維

選擇高纖維早餐有助於接近每日建議攝取量。例如，一份蔬菜煎蛋捲搭配全麥吐司，再加上新鮮或冷凍水果，是為一天揭開序幕的好方式。

4.其他餐點增加多樣化

如果你習慣早晨吃相同早餐，要確保午餐、晚餐及點心攝取足夠種類與營養，用其他餐點來補足營養，確保整天飲食均衡。

5.食材小變化，保持營養與口感

即使每天吃同款早餐，也能在內容上稍作變化。如果你每天吃隔夜燕麥，不妨每隔幾天更換水果種類，或換成不同堅果、種子及堅果醬（如杏仁醬、花生醬），既能保持同款早餐的方便與習慣，又能兼顧營養多樣性和口味變化。

