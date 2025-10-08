健康網》打針、看到血就暈倒 醫：迷走神經性昏厥 無礙健康

宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，這種情況，其實可能是「迷走神經性昏厥」。這是一種常見但常被忽略的昏倒原因。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕有些人會在打針、看到血、太緊張或久站後，突然眼前一黑、失去意識，醒來卻又一切如常，讓人摸不著頭緒。宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，這種情況，其實可能是「迷走神經性昏厥」。這是一種常見但常被忽略的昏倒原因，發作當下雖驚人，卻多為良性。了解誘發原因、調整生活習慣與當下應對方式，就能大幅降低復發風險，讓「暈倒」不再無預警地找上門。

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文提到，迷走神經性昏厥（Vasovagal Syncope）的麻煩之處在於，突然讓人整個昏倒在地上，但過一下清醒之後，好像又沒發生什麼事情，醫師很難檢查出原因。如果是腦部的病變、貧血、心臟問題，通常可以檢查出一些蛛絲馬跡，但迷走神經性昏厥通常是沒有任何的結構性異常，做腦波、抽血、心臟超音波都不會發現什麼異常。

劉中平說明，迷走神經性昏厥是因為我們人體的迷走神經（Vagus nerve ）太過敏感，當受到外界的刺激的時候，產生太強的反射，造成心跳和血壓降低太快太低，使腦部的血流暫時性不足，因此讓人昏倒。 通常人體躺下或是倒在地面的時候，血流就比較能夠從下肢送回到腦部，使我們的意識逐漸清醒；當迷走神經的反應結束時，血壓和心跳就會恢復正常，能夠正常起身活動。

宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，迷走性神經昏厥是昏倒最常見的原因，佔了一半以上，太興奮或太緊張的情緒。（圖取自freepik）

劉中平表示，迷走性神經昏厥是昏倒最常見的原因，佔了一半以上，太興奮或太緊張的情緒、看到恐怖的東西或受傷流血、疫苗打針、以及過度久站和疲勞都可能刺激到迷走神經，這也是我們在演唱會現場、抽血站、以及軍隊操練常看到的情景。

劉中平提到，避免心情波動太大、在感覺不適時適當地坐下或蹲下、避免太長時間的久站或曝曬，都是預防昏倒的方法。大部分迷走神經性昏厥是良性的，不會有神經和腦部的損傷，不過必須要小心因昏倒造成的身體碰撞或意外。

劉中平指出，第一次發生昏倒的時候，要請醫師做詳細的檢查，以免潛藏更複雜的腦部或心臟疾病。平常多喝水、流汗多的時候要補充電解質和鹽分、感覺快昏倒的時候可以先蹲下並握拳，這樣可以避免失去意識。

劉中平補充，迷走神經性昏厥很可能會在類似情境中重複發生，但了解原因和機轉之後，我們可以調整自己的情緒和活動，以減少復發與不必要的緊張。

