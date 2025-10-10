自由電子報
健康網》讓孩子願意收玩具 心理師授4法護住親子關係

2025/10/10 17:13

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，如果能透過遊戲化、分階段練習與正向引導，能從小培養出真正的秩序感。（圖取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，如果能透過遊戲化、分階段練習與正向引導，能從小培養出真正的秩序感。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕當孩子開始有能力自己收玩具時，家中往往也進入「整理大作戰」的階段。爸媽訂下各種規則，希望減少混亂、培養責任感，但實際執行時卻常在「規範」與「放手」之間拉扯。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，如果能透過遊戲化、分階段練習、換位說明與正向引導，讓整理成為孩子表達珍惜與自我管理的一部分，才能從小培養出真正的秩序感。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」分享，當孩子開始有能力收玩具，每個家庭就會發展出不同的規則：

1.一次只能玩一種，要換新的就要先收起來。

2.沒有收好的玩具，視同放棄，丟掉或遺失概不負責。

3.準備分類箱或收納盒，幫助歸位；也有人選擇「全部丟進大箱子」的快速解法。

黃閎新提到，不同做法背後，其實也有父母的情緒心聲：有人希望藉規則減少混亂，有人則覺得最後還是要自己收，乾脆簡單就好。有趣的是，即使孩子平常對整理不上心，遇到珍藏的寶貝或最愛的收藏時，卻會特別小心呵護。這提醒我們：收不收玩具，不只是能力問題，而是動機和意義的不同。那除了規則之外，父母還能怎麼協助孩子呢？

1.從小規模開始：別一次要求全收，先練習「收五樣」就好。

2.加入遊戲感：比賽誰先收完紅色積木，或搭配音樂，讓收拾不只是任務。

3.換個角度說明：少說「不收就丟掉」，多強調「收好，下次更快找到」。

4.提醒自己心態：孩子收得慢或忘記，不代表故意挑戰，而是還需要練習。

黃閎新補充，整理玩具，不只是乾淨與否，更關係到孩子如何面對規則、責任和珍惜。或許我們真正希望的，不是完美無缺的房間，而是讓孩子慢慢學會，在混亂裡找到秩序，也保護對自己重要的東西。

