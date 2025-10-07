自由電子報
健康 > 護眼顧齒

玉皇宮捐贈牙科診療椅 台南醫院口腔健康中心添器

2025/10/07 14:35

衛福部台南醫院院長歐建慧（左四起）與健保署南區業務組長林純美、成大醫學院院長鄭修琦、玉皇宮主委涂大松等人一起在玉皇宮補運祈福。（台南醫院提供）

衛福部台南醫院院長歐建慧（左四起）與健保署南區業務組長林純美、成大醫學院院長鄭修琦、玉皇宮主委涂大松等人一起在玉皇宮補運祈福。（台南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市北區開基玉皇宮主委涂大松、健保署南區業務組長林純美、衛福部台南醫院院長歐建慧及成功大學醫學院院長鄭修琦日前一起在玉皇宮補運祈福，廟方並捐贈10張牙科診療椅給台南醫院口腔健康中心。

衛福部台南醫院的「城南玉皇宮口腔健康中心」，首創以成大、台南及玉皇宮共同命名。玉皇宮捐贈600萬元、玉皇宮主委涂大松父子50萬元及誦經團團長邱太太50萬元，善心善舉一起關注長者口腔健康，讓長輩能開心「呷百二」。

隨著超高齡社會來臨，老年人口腔健康需求日益迫切。據統計到2025年，國內65歲以上老年人口將突破20%，老年人常見口腔問題包括全口無牙、牙周病等，這些問題影響生活品質，也會增加醫療負擔。

衛福部台南醫院籌設「城南玉皇宮口腔健康中心」與玉皇宮合作推動在地社區共生模式，推動醫療與傳統宮廟文化的雙重轉型，為社區長輩及特殊需求者提供更優質的口腔健康服務。

城南玉皇宮口腔健康中心的籌設，主要透過健保署南區業務組長林純美協助媒合，將在地化資源重新整合，融合玉皇宮的行善文化元素，致力於提升社區居民的健康意識與生活品質。台南醫院表示，該中心不僅提供老年人的專業口腔檢查及治療服務，還將作為成大牙醫學系的實習基地，培養未來的牙科醫療人才。

