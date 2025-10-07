自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》假期吃太多別亂斷食！ 醫授「4原則＋5順序」回復代謝

2025/10/07 16:23

不少人會想要利用「輕斷食」減肥，但初日診所醫師陳威龍提醒，斷食不是萬靈丹，「吃什麼」比「幾點吃」更關鍵；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

不少人會想要利用「輕斷食」減肥，但初日診所醫師陳威龍提醒，斷食不是萬靈丹，「吃什麼」比「幾點吃」更關鍵；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋連假才剛結束，雙十國慶與光復節連假又接連而至，免不了品嚐美食，不少人會在假期後，為了「急救身材」而嘗試「輕斷食」，其中最受討論的就是「168 斷食法」（禁食16小時、進食8小時）與「1410斷食法」（禁食14小時、進食10小時），「初日診所」內科暨減重專科醫師陳威龍提醒，大餐過後利用輕斷食，確實能幫助身體恢復代謝平衡，但不論採用哪一種方式，都不能把進食時段當作大吃大喝的藉口，否則可能越減越胖。

168斷食 vs 1410斷食

2024年刊登於《Journal of Diabetes Investigation》的一項隨機對照試驗，找來99名肥胖的第2型糖尿病患者，分別每週天執行168斷食、1410斷食，或維持常規糖尿病飲食，並追蹤12週。結果顯示：

●168斷食：平均減重3.18公斤（約4.02％體重）

●1410斷食：平均減重2.5公斤（約3.15％體重）

●對照組：僅減少0.4公斤（約0.55％體重）

在血糖與血脂改善方面，兩種斷食法差異不大，都能有效降低空腹血糖與糖化血色素，並改善膽固醇指標。雖然168在減重成效上略勝一籌，但1410相對容易執行，可能更適合一般人長期維持。

不過，研究也強調，2個斷食組在試驗期間都必須遵循健康飲食原則，例如避免甜點、糯米與高糖食物，並建議每週至少運動3天。這不僅因為受試者本身是糖尿病患者需要嚴格控制，更顯示斷食帶來的效果，並非只靠「不吃」，而是必須搭配健康飲食與規律生活。

進食時段應慎選食物

陳威龍提醒，進食時段絕對不能想吃什麼就吃什麼，因為斷食後的腸胃處於空腹狀態，如果一開始就吃高糖或高澱粉食物，血糖會像雲霄飛車般急速升降，造成血糖震盪。不僅容易導致暴食、體重反彈，長期下來更可能與胰島素阻抗與心血管疾病風險有關。

斷食後的進食應多吃蔬菜、低GI澱粉（如地瓜、糙米）、瘦肉、魚、蛋、豆腐，避免加工、高糖與油炸食物；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

斷食後的進食應多吃蔬菜、低GI澱粉（如地瓜、糙米）、瘦肉、魚、蛋、豆腐，避免加工、高糖與油炸食物；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

斷食後的4大飲食原則

●原型食物為主：多吃蔬菜、低GI澱粉（如地瓜、糙米）、瘦肉、魚、蛋、豆腐，避免加工、高糖與油炸食物。

●均衡營養：善用211餐盤（2份蔬菜、1份蛋白質、1份全穀澱粉），確保營養完整。

●控制份量：即使進食時段縮短，也應分2-3餐，每餐約8分飽，避免報復性大吃。

●掌握順序：依照「水→肉→菜→飯→果」的5步驟進食順序，可延緩血糖上升並維持飽足感。

4種情形不適合輕斷食

陳威龍指出，並非所有人都適合。 包含孕婦、青少年、長期血糖控制不佳者，或正在使用降血糖藥物的患者，都不建議自行嘗試任何斷食方式。

若在斷食過程中出現頭暈、心悸、暴食反撲，或因過度極端斷食導致月經紊亂、肌肉流失，就代表身體已承受過度壓力，應盡快尋求醫師或營養師協助。

吃對比少吃更重要

連假大餐後，斷食確實可以作為調整代謝的有效工具，但健康飲食與規律生活才是根本。陳威龍強調：「與其一味追求少吃，不如專注於吃得對、持續得久，才是長久維持健康與體重控制的關鍵。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中