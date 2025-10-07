健康網》假期吃太多別亂斷食！ 醫授「4原則＋5順序」回復代謝

不少人會想要利用「輕斷食」減肥，但初日診所醫師陳威龍提醒，斷食不是萬靈丹，「吃什麼」比「幾點吃」更關鍵；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕中秋連假才剛結束，雙十國慶與光復節連假又接連而至，免不了品嚐美食，不少人會在假期後，為了「急救身材」而嘗試「輕斷食」，其中最受討論的就是「168 斷食法」（禁食16小時、進食8小時）與「1410斷食法」（禁食14小時、進食10小時），「初日診所」內科暨減重專科醫師陳威龍提醒，大餐過後利用輕斷食，確實能幫助身體恢復代謝平衡，但不論採用哪一種方式，都不能把進食時段當作大吃大喝的藉口，否則可能越減越胖。

168斷食 vs 1410斷食

2024年刊登於《Journal of Diabetes Investigation》的一項隨機對照試驗，找來99名肥胖的第2型糖尿病患者，分別每週天執行168斷食、1410斷食，或維持常規糖尿病飲食，並追蹤12週。結果顯示：

請繼續往下閱讀...

●168斷食：平均減重3.18公斤（約4.02％體重）

●1410斷食：平均減重2.5公斤（約3.15％體重）

●對照組：僅減少0.4公斤（約0.55％體重）

在血糖與血脂改善方面，兩種斷食法差異不大，都能有效降低空腹血糖與糖化血色素，並改善膽固醇指標。雖然168在減重成效上略勝一籌，但1410相對容易執行，可能更適合一般人長期維持。

不過，研究也強調，2個斷食組在試驗期間都必須遵循健康飲食原則，例如避免甜點、糯米與高糖食物，並建議每週至少運動3天。這不僅因為受試者本身是糖尿病患者需要嚴格控制，更顯示斷食帶來的效果，並非只靠「不吃」，而是必須搭配健康飲食與規律生活。

進食時段應慎選食物

陳威龍提醒，進食時段絕對不能想吃什麼就吃什麼，因為斷食後的腸胃處於空腹狀態，如果一開始就吃高糖或高澱粉食物，血糖會像雲霄飛車般急速升降，造成血糖震盪。不僅容易導致暴食、體重反彈，長期下來更可能與胰島素阻抗與心血管疾病風險有關。

斷食後的進食應多吃蔬菜、低GI澱粉（如地瓜、糙米）、瘦肉、魚、蛋、豆腐，避免加工、高糖與油炸食物；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

斷食後的4大飲食原則

●原型食物為主：多吃蔬菜、低GI澱粉（如地瓜、糙米）、瘦肉、魚、蛋、豆腐，避免加工、高糖與油炸食物。

●均衡營養：善用211餐盤（2份蔬菜、1份蛋白質、1份全穀澱粉），確保營養完整。

●控制份量：即使進食時段縮短，也應分2-3餐，每餐約8分飽，避免報復性大吃。

●掌握順序：依照「水→肉→菜→飯→果」的5步驟進食順序，可延緩血糖上升並維持飽足感。

4種情形不適合輕斷食

陳威龍指出，並非所有人都適合。 包含孕婦、青少年、長期血糖控制不佳者，或正在使用降血糖藥物的患者，都不建議自行嘗試任何斷食方式。

若在斷食過程中出現頭暈、心悸、暴食反撲，或因過度極端斷食導致月經紊亂、肌肉流失，就代表身體已承受過度壓力，應盡快尋求醫師或營養師協助。

吃對比少吃更重要

連假大餐後，斷食確實可以作為調整代謝的有效工具，但健康飲食與規律生活才是根本。陳威龍強調：「與其一味追求少吃，不如專注於吃得對、持續得久，才是長久維持健康與體重控制的關鍵。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法