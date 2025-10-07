正確清潔口腔4重點 有助於保持心臟及大腦健康

正確清潔口腔，與心臟及大腦健康有直接關係。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕人們都知道刷牙對預防蛀牙至關重要，但很少人知道口腔衛生也與心臟和大腦健康息息相關。隨著時間推移，蛀牙會蔓延到心臟和大腦，導致動脈阻塞、認知衰退，罹患阿茲海默症等。營養教練費爾南多（Ryan Fernando）近日表示，清潔口腔有4個重點。

根據印度時報（TOI）報導，第1個重點是早上刷牙應長達2分鐘。刷牙時間很重要，因為食物中的酸性物質會暫時削弱琺瑯質。而飯後立即刷牙，會損害已脆弱的琺瑯質結構。因此早晨合適刷牙時間在於進食前，時常應長達2分鐘。

早上刷牙有助於清除夜間形成的牙菌斑和細菌，而刷牙2分鐘可有效清潔牙齒的每個角落。

第2個重點是使用油漱法和刮舌法。油漱法是指用1湯匙椰子油或芝麻油漱口1分鐘後吐掉。油漱法有助於清除口腔中難以觸及部位的有害細菌和毒素。油漱法要求將用來漱口的油吐掉，否則病原體可能進入人的身體。

刮舌法也是保持口腔健康的重要方法。舌頭表面是細菌和毒素的「儲存庫」，會導致口腔感染和口臭。每天使用刮舌器有助於清除牙菌斑，使口腔更健康、更清新。

第3個重點是咀嚼印度楝樹樹葉。印度楝樹樹葉是維護口腔健康的天然良藥，咀嚼其樹葉有助於減少口腔內細菌的滋長。傳統印度醫學認為，印度楝樹樹葉具有抗菌和抗發炎功效。

第4個重點是睡前別忘記刷牙。睡眠期間由於不喝水，唾液分泌會減少，從而削弱口腔清除食物殘渣和細菌的能力。缺乏夜間刷牙習慣，會導致細菌和牙菌斑積聚，增加蛀牙和牙齦疾病的風險。

培養睡前刷牙習慣，是口腔護理的重要關鍵。睡前刷牙可清除食物殘渣和細菌，維護牙齒和牙齦健康。

