好猛！彰縣勇消奪「心梗救護大作戰」全國冠軍 關鍵是「它」

〔記者劉曉欣／彰化報導〕太厲害！心肌梗塞是沈默的心臟殺手，彰化縣消防員潘建民、陳羽雙與和美分隊陳韋妮，參加「到院前心肌梗塞救護大作戰」比賽，勇奪全國第1名！消防局長施順仁表示，彰化縣救護車從2019年起把12導程心電圖機列為標配，6年來成功搶救465人，也讓隊員在平日就累積救護經驗，一舉在全國賽奪冠。

施順仁指出，這次全國賽參加的幾乎都是高級救護技術員（EMT-P），彰化縣派出去的參賽者都是正在受訓的隊員，準備年底才要考證。在全國28支隊伍的高手中脫穎而出，靠著就是「零缺點」的表現，才能在打敗其他對手，勇奪全國第一。

彰化縣消防局（圖右起）彰化分隊陳羽雙、和美分隊陳韋妮、彰化東區分隊潘建民，拿下全國搶救心肌梗塞大作戰第1名。（彰化縣消防局提供）

施順仁強調，彰化縣是全國第一個把12導程心電圖機列為救護車的標配，加上成立醫師群組，可以第一時間就把資訊上傳群組，由線上醫師進行判讀，進而指導救護員做出最妥適的急救。因此，全縣的隊員在平日就累積實戰經驗，加上今年首度開辦EMT-P訓練，從中挑選出色的學員參賽，果然交出漂亮成績。

消防局指出，這次參賽分別是彰化東區分隊潘建民、陳羽雙，以及和美分隊陳韋妮，3人消防年資分別為10年、11年與3年，這次比賽由台灣心肌梗塞學會舉辦，競賽內容有CPR操作準確度、12導程心電圖機操作與心電圖判讀，以及心肌梗塞專業知識考詢等，參賽隊伍必須在限時內完成3大關卡任務。

