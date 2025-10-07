自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

助救災「挖土機超人」病逝 醫警：肝硬化、糖尿病患者避免涉水清淤

2025/10/07 14:13

林口長庚感染科主任謝顯森提醒，災後污水、爛泥潛藏「親水性產氣單胞菌（Aeromonas）」等細菌，尤其肝硬化、糖尿病或洗腎患者涉水破皮都可能致命。（記者邱芷柔攝）

林口長庚感染科主任謝顯森提醒，災後污水、爛泥潛藏「親水性產氣單胞菌（Aeromonas）」等細菌，尤其肝硬化、糖尿病或洗腎患者涉水破皮都可能致命。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，桃園市全福工程行老闆林鴻森第一時間載運小型山貓、挖土機奔赴災區救災，卻不幸感染敗血症，昨晚中秋夜病逝，各界紛紛哀悼。林口長庚感染科主任謝顯森提醒，災後污水、爛泥潛藏「親水性產氣單胞菌（Aeromonas）」等細菌，尤其肝硬化、糖尿病或洗腎患者涉水破皮都可能致命。

謝顯森指出，這類細菌存在於淡水或污水環境中，災區在清理過程中難免接觸髒水或爛泥，一旦皮膚有傷口，就可能讓細菌有機可乘。尤其是患有肝硬化、糖尿病控制不佳等慢性病者，因抵抗力較弱，若再接觸受污染的水源，極易引發嚴重感染，甚至演變成敗血症。

他進一步說明，肝硬化會影響免疫功能，肝功能愈差，免疫力也愈低，面對這類細菌時風險更高。因此災區志工在投入清理前，應先評估自身健康狀況，若身體狀況良好、慢性病控制穩定，風險相對較低，但像肝硬化、腎衰竭、洗腎或心臟病患者，因疾病難以短期改善，又需固定服藥與就醫，不建議親自參與涉水或重勞動工作，一來現場環境容易造成感染，二來若身體出狀況，藥物與醫療都不方便取得，反而可能危及健康。

若在救災現場出現小傷口，該如何處理？謝顯森建議，應立即消毒並簡單包紮，一般輕微擦傷自行護理即可，但若有慢性病或曾接觸污泥、廢棄物、水溝水等污染源，最好儘早就醫讓醫師檢查，許多人以為只是小破皮，結果延誤就醫導致感染擴大，一旦傷口出現紅、腫、熱、痛、範圍擴大、發燒，甚至意識混亂或譫妄等症狀，代表感染惡化，就應立即送醫治療。

