健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

4歲童鼠蹊部鼓起以為吃太撐 單孔微創腹腔鏡手術治疝氣

2025/10/07 14:09

董宣杋醫師提醒，兒童哭鬧、咳嗽或用力時，腹股溝若出現鼓起或陰囊不對稱的情形，有可能是疝氣，應儘快就醫治療。（記者陳建志攝）

董宣杋醫師提醒，兒童哭鬧、咳嗽或用力時，腹股溝若出現鼓起或陰囊不對稱的情形，有可能是疝氣，應儘快就醫治療。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中4歲男童，最近常抱怨上廁所或洗澡時，右側鼠蹊部有明顯腫塊，躺平有時可推回，家人一度以為吃太撐，因男童反映不舒服，帶往兒童外科求診，檢查後才確診是腹股溝疝氣，由兒童外科、麻醉科和兒童內科聯手治療，醫師採用健保有給付的單孔微創腹腔鏡疝氣手術治療，術後當天就能下床走動與飲食，第2天就出院，且沒有留下疤痕，讓家人相當感謝。

仁愛長庚合作聯盟醫院兒童外科醫師董宣杋表示，家中寶寶如果鼠蹊部陰囊鼓起一塊，當哭鬧或活動時腫塊更明顯，就有可能是「兒童腹股溝疝氣」。這是一種常見的兒童外科疾病，源自於腹膜鞘突未完全閉合。

董宣杋表示指出，疝氣不只是「外觀問題」，兒童疝氣也跟成人疝氣不盡相同，兒童疝氣有可能卡住腸子而導致腸壞死，需緊急開刀處理，如果疝氣無法復位，並有食慾減退、嘔吐、便祕或無法安撫的哭鬧，很有可能是嵌頓性疝氣，必須立即到醫療院所處理排除。

董宣杋表示，傳統疝氣手術大多是切開鼠蹊部，於疝氣處直接操作，對精索傷害較大，傷口也較大（單側疝氣約2公分），術後疤痕明顯、復原時間較長。單孔微創腹腔鏡疝氣手術僅有肚臍1個切口（約0.5–1公分），以及一至兩個0.1公分針孔，就能靠腹腔鏡直接檢查和治療雙側疝氣，不僅減少二次手術風險，把傷口藏在肚臍裡，手術時間和傳統手術一樣，復發率及併發症都很低。

董宣杋強調，疝氣不會自行閉合，必須以手術修補方式才能根治，而預防兒童疝氣加劇要注意均衡飲食，避免因長期便秘或咳嗽而增加腹部的壓力，適當休息以保持充足的睡眠。建議父母應該留意觀察兒童尤其是在哭鬧、咳嗽或用力時，腹股溝是否有鼓起或陰囊不對稱的情形，一旦發現疑似疝氣的症狀應立即就醫，由醫師評估治療，讓孩子健康成長。

