自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

成功捕捉大腦神經細胞放電 陽明交大科研登國際期刊

2025/10/07 13:52

陽明交大神經科學研究所副教授陳摘文與林貝容的研究成果，獲國際頂尖期刊刊登。（陽明交大提供）

陽明交大神經科學研究所副教授陳摘文與林貝容的研究成果，獲國際頂尖期刊刊登。（陽明交大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕陽明交大神經科學研究所副教授陳摘文、林貝容，率國際研究團隊成功開發出活體成像技術，可在大腦中精準捕捉神經細胞的放電活動，就像在浩瀚銀河中定位出發光恆星一般，解決了長久以來神經科學的觀測瓶頸，為揭開大腦運作之謎邁出關鍵一步，研究成果獲國際頂尖期刊Nature Methods刊登。

生物的感覺、思考與記憶，都來自神經細胞間高速傳遞的電訊號，但這些訊號多發生在深層腦部，且轉瞬即逝，要即時觀察其細節非常困難。傳統光學成像受限於光線散射，影像常是一團模糊的光暈，難以分辨神經細胞活動全貌。

陽明交大團隊利用電壓敏感的螢光分子追蹤神經細胞膜電位的微小變化。發現雖然神經訊號在空間上會彼此重疊，但在每一個時間點其實只有少數神經元正在放電。團隊巧妙地將這些稀疏的電訊閃光視為定位線索，就像天文學家追蹤星空閃爍般。

陳摘文指出，團隊運用「活動定位成像」（ ALI ） 技術，觀察了活體老鼠中的海馬迴神經元，準確鎖定每一次神經元放電的座標，累積數萬筆資料後，建構出一幅高解析度的神經活動地圖。而這項工作就像在浩瀚銀河中，找到一顆顆閃亮的恆星。

早在去年，研究團隊就利用類似技術，首次觀察到神經細胞之間有類似朋友揪團組隊的現象，即某些抑制性神經元會偏好與特定細胞群體一同活化放電，顯示神經網路中存在類似社群的結構。

林貝容表示，這次的突破，首次能分辨體積更小、排列更緊密的興奮性神經元，更清楚地了解這些掌管空間認知與記憶形成的關鍵細胞。

而儘管目前的技術仍無法偵測不主動放電的「沉默神經元」，但關鍵的突破仍為神經影像的研究開啟了嶄新的方向，能成功發表於國際頂尖期刊Nature Methods，更充分展現了多年來的研究累積與深耕成果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中