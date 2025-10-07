醫療志工去災區前先登記！ 醫事司：將統一指派地點

花蓮光復鄉持續有志工湧入。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕花蓮光復鄉遭堰塞湖災害事件重創，但近期當地醫療機構已陸續恢復運作。衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，目前當地主要的醫療需求以各種常見的外傷、熱傷害、感冒等較常見，12日起希望所有有意支援花蓮光復鄉的醫事人員，先向衛福部登記，等待衛福部通知後再完成報備支援登記並前往當地。

劉玉菁指出，目前花蓮光復鄉第一階段醫療應變工作已告完成，當地已有2間診所恢復營運，民眾可以就近就醫，光復鄉衛生所也將在10月12日起於光復糖廠提供醫療與公共衛生服務，國軍醫院則會持續支援光復火車站醫療站，確保慢性病患者及交通不便者獲得持續照護。

雖花蓮光復鄉當地交通與運作已逐漸恢復，但有許多醫師、藥師、牙醫師或其他醫療志工前往當地，希望提供當地醫療援助，而近期堰塞湖仍屬警戒狀態，劉玉菁表示，為保障全體志工及工作人員安全，建議醫療志工依流程報到與登記。

10月11日前，請醫療志工或自願醫療隊抵達花蓮後，先至「中央災害應變中心前進協調所」報到，再由前進協調所統一指派至服務地點；10月12日起，所有有意支援的醫事人員，先向衛福部登記，經衛福部確認需求後，再至「衛生福利部醫事人員報備支援系統」填寫相關資料。

劉玉菁表示，醫療志工向衛福部提交登記後，衛福部會依據花蓮光復鄉當地醫療需求，在評估有需要時，會通知有意願前往當地提供協助的志工需要協助的內容與地點，但若評估認為暫無需求，則不會另行通知，相關措施12日起會先嘗試執行，再依據實際情況考慮簡化或縮短流程。

