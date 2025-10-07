自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

醫療志工去災區前先登記！ 醫事司：將統一指派地點

2025/10/07 13:50

花蓮光復鄉持續有志工湧入。（資料照）

花蓮光復鄉持續有志工湧入。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕花蓮光復鄉遭堰塞湖災害事件重創，但近期當地醫療機構已陸續恢復運作。衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，目前當地主要的醫療需求以各種常見的外傷、熱傷害、感冒等較常見，12日起希望所有有意支援花蓮光復鄉的醫事人員，先向衛福部登記，等待衛福部通知後再完成報備支援登記並前往當地。

劉玉菁指出，目前花蓮光復鄉第一階段醫療應變工作已告完成，當地已有2間診所恢復營運，民眾可以就近就醫，光復鄉衛生所也將在10月12日起於光復糖廠提供醫療與公共衛生服務，國軍醫院則會持續支援光復火車站醫療站，確保慢性病患者及交通不便者獲得持續照護。

雖花蓮光復鄉當地交通與運作已逐漸恢復，但有許多醫師、藥師、牙醫師或其他醫療志工前往當地，希望提供當地醫療援助，而近期堰塞湖仍屬警戒狀態，劉玉菁表示，為保障全體志工及工作人員安全，建議醫療志工依流程報到與登記。

10月11日前，請醫療志工或自願醫療隊抵達花蓮後，先至「中央災害應變中心前進協調所」報到，再由前進協調所統一指派至服務地點；10月12日起，所有有意支援的醫事人員，先向衛福部登記，經衛福部確認需求後，再至「衛生福利部醫事人員報備支援系統」填寫相關資料。

劉玉菁表示，醫療志工向衛福部提交登記後，衛福部會依據花蓮光復鄉當地醫療需求，在評估有需要時，會通知有意願前往當地提供協助的志工需要協助的內容與地點，但若評估認為暫無需求，則不會另行通知，相關措施12日起會先嘗試執行，再依據實際情況考慮簡化或縮短流程。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中