健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

糖分低也沒用！ 研究顯示：低糖飲料也增加肝病風險

2025/10/07 13:39

新研究顯示，低糖汽水和含糖汽水都會增加肝病風險。圖為飲料示意圖。（擷自X@seralvsu）

新研究顯示，低糖汽水和含糖汽水都會增加肝病風險。圖為飲料示意圖。（擷自X@seralvsu）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕中國1項新研究發現，每天只喝1瓶熱量低的飲料可能使非酒精性脂肪肝（NAFLD）風險增加60%，而飲用含糖飲料則可能使風險增加50%。NAFLD也被稱為代謝功能障礙相關脂肪性肝病（MASLD），是導致肝癌的主要原因之一。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，該研究6日在德國柏林的「歐洲消化內鏡學會年會」上發表，這是歐洲消化內鏡學會的年度會議。此研究中中國蘇州大學研究員追蹤了英國生物樣本庫（UK Biobank）中近12.4萬名無肝病參與者。在為期10年的研究期間，研究員在不同時間點透過24小時飲食問卷評估參與者的飲料攝取類型和頻率。

研究不但發現低糖汽水、含糖汽水與NAFLD之間的關聯外，還發覺用水代替含糖飲料的參與者患NAFLD風險降低近13%，用水代替低糖飲料的參與者

患NAFLD風險降低了15%以上。另外從含糖飲料換成低糖飲料，也無法降低風險。

中國蘇州大學第一附屬醫院胃腸病學系研究生、研究主要作者劉力赫（Lihe Liu）表示，含糖飲料長期以來受到嚴格審制，而低糖飲料被視為更健康的選擇。但研究表明，即使每日適量喝低糖或無糖飲料，也會使MASLD風險增加。

劉力赫指出，此研究挑戰了人們普遍認為低糖飲料無害的看法，需要重新考慮其對肝臟的影響，特別是當MASLD成為全球健康問題時。

劉力赫聲稱，含糖飲料會導致血糖和胰島素水平迅速飆升，從而促進體重增加。過量的糖分也會導致肝臟脂肪堆積。而低糖飲料熱量雖低，但仍可能透過多種途徑影響肝臟健康。

劉力赫強調，無論是喝含糖飲料還是低糖飲料，都有相似風險，最好還是喝水。水可以為身體補充水分，有助於產生飽腹感，並支持整體代謝功能。

美國加州史丹佛大學醫學院胃腸病學和肝病學臨床副教授賈利爾（Sajid Jalil）聲稱，此研究提供飲食行為影響MASLD的直接證據。值得注意的是，賈利爾並未參與此研究。

