自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

健康網》快樂不起來？腸道養好就對了 醫揭3法有幫助

2025/10/07 13:09

科博特診所院長劉博仁分享，我們的「第二大腦」—腸道，與大腦之間其實是一條雙向溝通的高速公路。（圖取自freepik）

科博特診所院長劉博仁分享，我們的「第二大腦」—腸道，與大腦之間其實是一條雙向溝通的高速公路。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活充滿未知，引發焦慮或睡眠問題。在現代醫學研究中，「腸腦軸」（Gut–Brain Axis） 已成為探討心理健康與功能醫學的重要焦點。科博特診所院長劉博仁指出，腸腦軸的研究提醒我們，情緒與睡眠問題，並非只是「腦子想太多」，從功能醫學的角度，調整飲食、營養與生活方式，可以真正影響身心狀態。換言之，「養好腸道」就是「養好大腦」。

劉博仁分享最新一篇2025年的綜述論文指出，腸道菌群與情緒障礙（例如憂鬱、焦慮）有密切的交互作用，並且影響到我們的睡眠品質與大腦功能。這代表，我們的「第二大腦」—腸道，與大腦之間其實是一條雙向溝通的高速公路。

腸腦軸是什麼？

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，腸腦軸 （Gut–Brain Axis） 指的是腸道與中樞神經系統之間的雙向聯繫，這不只包含神經訊號（例如迷走神經），還涉及免疫系統、內分泌系統與腸道微生物所產生的各種代謝物。簡單來說：

腸道影響大腦：腸道菌群會產生神經傳導物質（如血清素、GABA），調控情緒與睡眠。

大腦影響腸道：壓力會透過皮質醇改變腸道蠕動與菌群組成。

因此，當我們的腸道失衡時，不只是消化不良或腹脹，還可能伴隨焦慮、失眠甚至情緒低落。

科博特診所院長劉博仁分享，當我們的腸道失衡時，不只是消化不良或腹脹，還可能伴隨焦慮、失眠甚至情緒低落。（圖取自freepik）

科博特診所院長劉博仁分享，當我們的腸道失衡時，不只是消化不良或腹脹，還可能伴隨焦慮、失眠甚至情緒低落。（圖取自freepik）

腸道菌群如何影響情緒？

劉博仁提到，論文中特別強調幾個關鍵機制：

1.神經傳導物質的生成：約90%的血清素（快樂荷爾蒙）是在腸道中合成。益生菌如 Lactobacillus與Bifidobacterium 可提升血清素與 GABA 的濃度，間接穩定情緒。

2.發炎反應的調節：腸道菌群失衡時，會引起「低度慢性發炎」，這種發炎反應會傳遞到大腦，造成憂鬱與焦慮的風險上升。

3.壓力軸的影響 （HPA Axis）：腸道菌群能調節下視丘–腦垂腺–腎上腺軸 （HPA axis），降低壓力荷爾蒙皮質醇的過度分泌。

劉博仁補充，睡眠不佳常被視為單純的生活習慣問題，但越來越多研究顯示，腸道菌群是背後的重要因素：

●某些菌株會促進褪黑激素的生成，幫助入睡。

●長期壓力導致腸道菌群多樣性下降，會造成睡眠斷續、淺眠。

劉博仁提到，臨床上常看到，腸胃功能不佳的患者，往往同時抱怨「睡不好、常醒來、白天疲倦」。這印證了腸腦軸的重要性。功能醫學不僅是治療疾病，而是尋找根源並調整生活方式。針對腸腦軸與情緒、睡眠，有幾個建議：

科博特診所院長劉博仁分享，腸腦軸的研究提醒我們：情緒與睡眠問題，並非只是「腦子想太多」或「生活壓力太大」。（圖取自freepik）

科博特診所院長劉博仁分享，腸腦軸的研究提醒我們：情緒與睡眠問題，並非只是「腦子想太多」或「生活壓力太大」。（圖取自freepik）

1.飲食：

●多攝取高纖蔬菜（腸道益生元）。

●適量發酵食物（泡菜、優格、味噌）。

●減少加工糖與高脂速食。

2.營養補充：

●益生菌（多菌株混合效果最佳）。

●Omega-3 脂肪酸可抗發炎。

●鎂、B群有助於神經穩定。

3.生活方式：

●固定睡眠時間，避免藍光干擾。

●規律運動（能增加腸道菌群多樣性）。

●壓力管理（正念冥想、深呼吸）。

劉博仁表示，腸腦軸的研究提醒我們：情緒與睡眠問題，並非只是「腦子想太多」或「生活壓力太大」，而是和我們的腸道健康緊密相關。從功能醫學的角度，調整飲食、營養與生活方式，可以真正影響身心狀態。當我們「養好腸道」，其實就是在「養好大腦」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中