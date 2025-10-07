健康網》快樂不起來？腸道養好就對了 醫揭3法有幫助

科博特診所院長劉博仁分享，我們的「第二大腦」—腸道，與大腦之間其實是一條雙向溝通的高速公路。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活充滿未知，引發焦慮或睡眠問題。在現代醫學研究中，「腸腦軸」（Gut–Brain Axis） 已成為探討心理健康與功能醫學的重要焦點。科博特診所院長劉博仁指出，腸腦軸的研究提醒我們，情緒與睡眠問題，並非只是「腦子想太多」，從功能醫學的角度，調整飲食、營養與生活方式，可以真正影響身心狀態。換言之，「養好腸道」就是「養好大腦」。

劉博仁分享最新一篇2025年的綜述論文指出，腸道菌群與情緒障礙（例如憂鬱、焦慮）有密切的交互作用，並且影響到我們的睡眠品質與大腦功能。這代表，我們的「第二大腦」—腸道，與大腦之間其實是一條雙向溝通的高速公路。

請繼續往下閱讀...

腸腦軸是什麼？

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，腸腦軸 （Gut–Brain Axis） 指的是腸道與中樞神經系統之間的雙向聯繫，這不只包含神經訊號（例如迷走神經），還涉及免疫系統、內分泌系統與腸道微生物所產生的各種代謝物。簡單來說：

●腸道影響大腦：腸道菌群會產生神經傳導物質（如血清素、GABA），調控情緒與睡眠。

●大腦影響腸道：壓力會透過皮質醇改變腸道蠕動與菌群組成。

因此，當我們的腸道失衡時，不只是消化不良或腹脹，還可能伴隨焦慮、失眠甚至情緒低落。

科博特診所院長劉博仁分享，當我們的腸道失衡時，不只是消化不良或腹脹，還可能伴隨焦慮、失眠甚至情緒低落。（圖取自freepik）

腸道菌群如何影響情緒？

劉博仁提到，論文中特別強調幾個關鍵機制：

1.神經傳導物質的生成：約90%的血清素（快樂荷爾蒙）是在腸道中合成。益生菌如 Lactobacillus與Bifidobacterium 可提升血清素與 GABA 的濃度，間接穩定情緒。

2.發炎反應的調節：腸道菌群失衡時，會引起「低度慢性發炎」，這種發炎反應會傳遞到大腦，造成憂鬱與焦慮的風險上升。

3.壓力軸的影響 （HPA Axis）：腸道菌群能調節下視丘–腦垂腺–腎上腺軸 （HPA axis），降低壓力荷爾蒙皮質醇的過度分泌。

劉博仁補充，睡眠不佳常被視為單純的生活習慣問題，但越來越多研究顯示，腸道菌群是背後的重要因素：

●某些菌株會促進褪黑激素的生成，幫助入睡。

●長期壓力導致腸道菌群多樣性下降，會造成睡眠斷續、淺眠。

劉博仁提到，臨床上常看到，腸胃功能不佳的患者，往往同時抱怨「睡不好、常醒來、白天疲倦」。這印證了腸腦軸的重要性。功能醫學不僅是治療疾病，而是尋找根源並調整生活方式。針對腸腦軸與情緒、睡眠，有幾個建議：

科博特診所院長劉博仁分享，腸腦軸的研究提醒我們：情緒與睡眠問題，並非只是「腦子想太多」或「生活壓力太大」。（圖取自freepik）

1.飲食：

●多攝取高纖蔬菜（腸道益生元）。

●適量發酵食物（泡菜、優格、味噌）。

●減少加工糖與高脂速食。

2.營養補充：

●益生菌（多菌株混合效果最佳）。

●Omega-3 脂肪酸可抗發炎。

●鎂、B群有助於神經穩定。

3.生活方式：

●固定睡眠時間，避免藍光干擾。

●規律運動（能增加腸道菌群多樣性）。

●壓力管理（正念冥想、深呼吸）。

劉博仁表示，腸腦軸的研究提醒我們：情緒與睡眠問題，並非只是「腦子想太多」或「生活壓力太大」，而是和我們的腸道健康緊密相關。從功能醫學的角度，調整飲食、營養與生活方式，可以真正影響身心狀態。當我們「養好腸道」，其實就是在「養好大腦」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法