健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

醫院引進全國首台醫療級沐浴機 臥床患者洗澡不再是奢望

2025/10/07 12:14

柳營奇美醫院引進全國首台醫療級沐浴機，除了讓患者每天享受潔淨與尊嚴，也可減輕護理人員負擔。（記者王涵平攝）

柳營奇美醫院引進全國首台醫療級沐浴機，除了讓患者每天享受潔淨與尊嚴，也可減輕護理人員負擔。（記者王涵平攝）

〔記者王涵平／台南報導〕柳營奇美醫院引進全國首台醫療級沐浴機，洗過的患者都說舒服，護理部長蕭素秋表示，臥床患者洗澡常需3至4位護理人員，沐浴機除了讓患者每天享受潔淨與尊嚴，也可減輕護理人員負擔，患者天天洗澡不再是奢望。

沐浴機啟用典禮今在緩和病房舉行，柳營奇美醫院院長周偉倪表示，沐浴機不只是硬體的更新，更是「照顧哲學」的實踐，患者可以每天洗香香，感快樂與舒服。

蕭素秋指出，醫療級沐浴機造價約300萬元，有自動恆溫控制、可調式床體高度，以及防滑安全設計與側面支撐可確保病人在轉移與沐浴過程中安全穩定。柔和水流與沖洗模式模擬自然淋浴感受，超音波的沖洗可深入毛細孔，全程約10至15分鐘即可完成沐浴，相較傳統擦澡流程可減少約1/3工時，提升整體照護效率。

她說，柳奇長年服務溪北地區的高齡長者，許多護理同仁本身也是家庭中的母親與女兒，長期照護病人的同時，也承擔著家庭照顧責任，深刻理解照顧者的壓力，因此導入沐浴機，希望讓照顧工作更輕鬆、更安全，只需一人即可操作，減輕了身體負擔，也讓護理人員有更多時間陪伴、傾聽病人的心聲，洗澡看似小事，卻能帶給病人極大的幸福感與安全感。

柳營奇美醫院引進全國首台醫療級沐浴機，試洗過的患者都說舒服。（記者王涵平攝）

柳營奇美醫院引進全國首台醫療級沐浴機，試洗過的患者都說舒服。（記者王涵平攝）

