健康 > 杏林動態

救命超人！ 光田醫院急診醫高正國深入花蓮災區與時間賽跑

2025/10/07 11:55

光田綜合醫院總院王乃弘致贈紅包鼓勵及肯定高正國醫師溶深入災區救援的行動，強調這正是「韌性醫療」的最佳實踐。（光田醫院提供）

光田綜合醫院總院王乃弘致贈紅包鼓勵及肯定高正國醫師溶深入災區救援的行動，強調這正是「韌性醫療」的最佳實踐。（光田醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕馬太鞍溪溢流重創花蓮光復鄉，光田綜合醫院急診部醫師高正國自願加入台中特搜隊，深入災區擔任隨隊醫師，為救災人員與受困居民提供即時急救與健康照護，成為前線最堅實的後盾。

高正國長年參與消防與緊急救護體系，從平時的演練、流程修訂，到災難現場的實戰支援皆積極投入。他表示，災害現場，每一秒都關鍵，能多盡一分專業，就多救一個生命。

這次抵達光復鄉，他看到洪水淹沒街道、屋舍傾倒，許多長者與孩童受困，仍與隊員在泥濘中往返，分秒必爭。

高正國說，在佛祖街區，一名家屬哽咽地描述母親被洪水沖走的過程，那份無力與心碎深深烙印在他心中，看著家屬焦急等待、卻無法靠近被困親人的身影，他更堅定了繼續投入救援的信念，他說，那一刻沒有時間恐懼，只想著如何讓更多人平安離開。

在災區的每一天，他與特搜隊並肩作戰，協助處理創傷與突發狀況。高正國說，惡劣的環境與有限的物資，讓每一次任務都像是在與時間賽跑。醫療人員不只在醫院救人，也要學會在極端環境中臨機應變，與大自然共存。

高正國擁有野外救命術（TWLS）證照，能在無設備環境中進行醫療判斷與搬運。他說，TWLS不是一張證照，而是一份承諾─守護生命、守護土地，也守護每一個需要幫助的人。這次任務讓他更深刻體會到，救命不只是技術，更是一種責任與態度。

光田綜合醫院表示，高正國醫師的行動正是「韌性醫療」的最佳實踐！醫療不僅止於院內診療，更應在災難來臨時成為社會最堅實的防線。災難無法預測，但勇氣與專業能為每一個生命增加被守護的可能，也讓社會看見—醫護的雙手不僅能救命，更能傳遞溫暖與希望。

