健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》「鏟子超人」熱衰竭搶回一命 頭痛、頭暈是徵兆 快降溫

2025/10/07 11:20

國健署提醒鏟子超人助救災時，也要記得補水遮陽，避免熱傷害風險。示意圖，文中人物與新聞無關。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕來自全國各地義工的「鏟子超人」湧入花蓮縣光復鄉，協助災民清理家園，近期傳出有志工疑似因熱衰竭倒下，體溫竟飆升38.5°C、血壓偏低、心跳超過每分鐘120下，所幸經駐守光復糖廠的醫療站即時冰敷降溫，急救後順利穩定意識。衛福部國民健康署特別提醒，面臨熱傷害風險，若出現頭痛、頭暈、噁心、嘔吐等熱傷害徵兆，請立即離開高溫環境，並設法降溫，降低危險。

花蓮光復鄉災後高溫的天氣，讓一名救災的志工疑似因熱衰竭倒下，被送往駐守光復糖廠的醫療站救治，還好經過軍醫即時冰敷降溫， 第一時間快速脫除外衣，還針對志工的頸、腋下、鼠蹊部等大動脈處施以冰敷，注射點滴補充水分與電解質，讓志工恢復生命跡象。

國健署指出，在悶熱環境下，當汗水無法順利排出，體感溫度會持續上升，增加熱中暑與熱衰竭的發生率。尤其是長時間在戶外參與救災的志工，或受災後忙於清理家園的居民，更需要特別警覺。

涼、補、心3字訣熱傷害遠離

國民健康署提醒民眾，牢記「涼、補、心」3字訣，掌握預防熱傷害的關鍵原則，穿著涼爽，補充水分、並且注意或減少曝曬於高溫環境下，就能安心生活、放心活動，遠離熱傷害。

●保持「涼」爽：降溫避暑是關鍵。

穿著輕便、寬鬆、透氣的衣服，外出時攜帶遮陽帽、陽傘。另外在室內，關掉非必要的燈和電器設備，以減少產生更多的熱能，並且增加空氣流通，及適當開啟風扇與空調。

●「補」充分水分：時時補水，渴了再喝就太晚。

定時補水，建議保持每天喝至少2,000㏄白開水，避免含糖、含酒精飲料，以免加重脫水。另外從事高強度的活動或工作者，大量流汗時可適度補充有電解質（鹽分）的液體。

●提高警覺「心」：關心自己與他人。

留意中央氣象署所發布的高溫警訊，嬰幼童及長者避免於上午10時至下午2時外出，如果必須外出，建議行走於陰涼處及注意防曬措施。

隨時留意自己及身邊友人的身體狀況，若出現頭痛、頭暈、噁心、嘔吐等熱傷害徵兆，請立即離開高溫的環境，並設法降低體溫（例如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）；必要時，儘速就醫，尋求專業的協助。

