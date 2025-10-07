非毫無徵兆！最新研究曝99.6％心臟病發 會有這4個危險訊號之一

一項大規模國際研究顯示，99.6%的心臟病發、中風、心力衰竭發生前，都可在患者身上發現4個明確的健康風險因素。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕心臟病並非突然發生！一項美韓合作的大規模國際研究顯示，99.6%的心臟病發、中風、心力衰竭發生前，都可在患者身上發現四個明確的健康風險因素。

《美國心臟病學會雜誌》（JACC）刊登一篇最新研究，由美國西北大學醫學院與韓國延世大學學者共同研究，發現99.6%的心臟病發、中風、心力衰竭發生前，都可在患者身上發現4個明確的健康風險因素，分別是收縮壓/舒張壓≥120/80 mmHg或接受降血壓治療、總膽固醇≥200 mg/dL或接受降血脂治療、空腹血糖≥100 mg/dL或已確診糖尿病或正在治療、有吸煙史或目前吸煙。

請繼續往下閱讀...

這項研究分析了逾934萬韓國成年人及6803名美國成年人健康數據，結果顯示，在這兩個群體中，超過99%心臟病患者在發病前至少存在一項問題風險因素（韓國族群99.7%、美國族群99.6%），且93%以上患者有兩個或更多風險因素。

研究表明，這項成果打破了「心臟事件突然發生、毫無徵兆」的誤解，幾乎所有患者的心血管事件發生前都至少擁有一個可控制的傳統風險因素；第一作者、西北大學心臟病學教授格林蘭（Philip Greenland）認為，應將控制這些可介入的傳統風險作為預防重點。

格林蘭強調：「現在的目標是更加努力地尋找控制這些可改變風險因素的方法，而不是偏離軌道，去尋找其他不易治療且無因果關係的因素。」

