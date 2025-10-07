自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》挖土機老闆光復救災敗血症不治 專家：發冷、昏睡別輕忽

2025/10/07 10:32

桃園市挖土機公司業者林鴻森前往花蓮救災，卻因被刺傷感染不幸引發敗血症，昨晚宣告不治，家屬悲慟不已。（林奕華提供）

〔健康頻道／綜合報導〕花蓮縣光復鄉湧入來自全國各地義工的「鏟子超人」，協助災民清理家園，曾前往花蓮救災的桃園市挖土機行老闆林鴻森，不幸因被刺傷感染引發敗血症不治，令家人感到不捨。根據衛生福利部臺北醫院衛教資料指出，敗血症是因人體的免疫能力不足，受感染而致病，老年人與慢性疾病患者，都要特別留意，一旦有發燒、發冷、畏寒或昏睡等症狀出現，都是警訊。

這起不幸是花蓮光復鄉重災，首度傳出義工因救災受傷感染而死亡案，不幸往生的是住在桃園市蘆竹區的48歲挖土機行老闆林鴻森。禮儀公司業者林奕華轉述家屬說法說，他與侄子各開1輛貨車載運2台救災利器「小山貓」趕赴花蓮馳援，因左腳被刺傷腫脹，先至門諾醫院治療。

本月4日將林轉回位於桃園市龜山區的林口長庚醫院持續治療，轉院途中林鴻森始終意識清楚，但到了林口長庚醫院後突然陷入昏迷，院方雖積極治療，卻因感染引發敗血症造成多重器官衰竭，於昨晚中秋夜宣告不治，家屬悲慟不已。

衛生福利部臺北醫院護理科衛教資料說明，敗血症是指人體的免疫能力不足，受感染 （細菌、黴菌、病毒、寄生 蟲等病原體）侵入，造成細菌大量在血液內繁殖，產生毒素，使人體各器官功能損害引起全身性的發炎反應，嚴重者造成各器官衰竭、低血壓及休克狀態。敗血症的死亡率約30-50%，其癒後狀況則是身體器官損害而定。

敗血症原因

1.病原體感染，如：細菌、黴菌、病毒等。

2.人體自身免疫力不足，例如：老年人、慢性疾病（肝硬化、糖尿病、 腎病、腫瘤等），及使用抗排斥免疫抑制劑者（器官移植病患）若合併感 染時較易引發敗血症。

3.皮膚或黏膜的防禦層被破壞，如：大面積燒傷及尿道、膽道、腸胃道黏膜破損，黏膜破損會增加感染的風險，如果受到感染即有可能引發敗血症。

4.醫源性因素：接受各種侵入性管路、內視鏡、人工瓣膜治療或檢查等以及濫用抗生素，造成抗藥性菌種的感染，而導致敗血症。

敗血症症狀

包括發燒、發冷、畏寒或低體溫、皮膚蒼白、呼吸急促、心跳快速、白血球增加或減少、血壓降低、小便排出量減少，甚至會有情緒或意識狀態改變（如：昏睡、焦慮、易躁動）等現象。

甚至會導致呼吸、腎臟或凝血系統的併發症，如呼吸衰竭、腎臟功能下降會導致尿量減少，凝血方面，可能會使末梢血管形成血栓，加重器官缺氧情形，也可能造成血小板及凝血功能下降。

治療上有許多方法，其中重要的是，必須控制感染，仔細尋找感染來源，並切斷微生物繼續侵入血流的機會。同時，適當的抗生素治療，抗生素治療是敗血病主流治療方式，早期可先給予廣效性抗生素治療，待血液、痰液或尿液培養報告出來後，再依細菌培養結果給予抗生素治療。

赴花蓮救災8天受傷感染 桃園挖土機老闆中秋夜不治

