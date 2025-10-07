流感疫苗接種 馬祖衛生局提供「到宅接種服務」

114年度公費流感疫苗及新冠疫苗於10月起全國同步分2階段開打，連江縣衛生局提供「到宅接種服務」，歡迎行動不便的公費接種對象多加利用。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／綜合報導〕114年度公費流感疫苗及新冠疫苗於10月起全國同步分2階段開打，連江縣衛生局提供「到宅接種服務」，歡迎行動不便的公費接種對象多加利用，即日起至17日止開放電話預約登記，預約專線（0836）22095分機8855王小姐。

連江縣衛生局長陳美金指出，114年度流感疫苗公費對象共分10類如下，（1）50歲以上成人（≦64年次）。（2）6個月以上至幼兒、國小、國中、高中學生。（3）孕婦、6個月內嬰兒的父母。（4）公托及幼兒園托育人員、社區保母。（5）大同之家、護理之家住民及工作人員。（6）小三通海關、證照查驗、檢疫人員。（7）禽畜養殖業者及動物防疫人員。（8）海岸巡、空中救護、消防救護人員。（9）醫療及衛生防疫相關人員。（10）具高風險慢性病患者（包含BMI≧30、BC肝帶原、糖尿病、罕見疾病、重大傷病等）。

陳美金說，接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，接種後保護力平均約可達30到80％；對18歲以上成人因流感而住院的保護力約有41％，對重症保護力則可達82％。符合公費接種條件的民眾只要按接種時程儘速完成疫苗接種，即可於農曆春節前後的流感高峰期前獲得足夠保護力，不致於影響冬季流感防疫。

衛生局每年持續為行動不便的公費對象提供貼心便捷的「到宅接種服務」，歡迎民眾多加利用，提出預約申請時須提供公費對象的基本資料、家中地址及家屬聯絡電話，到宅接種當天家屬（不含外勞）須在旁陪伴。有關疫苗相關疑問皆可於上班時間電洽疾病管制科（0836）22095分機8855王小姐。

