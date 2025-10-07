塗鴉藝術進入白色巨塔 醫院藝廊即日起展出戴明德塗鴉創作

中醫大新竹附醫品牌行銷公共事務執行長張宜真（右）、名冠藝術總監陳昭賢（左）邀請大家到中醫大新竹附醫欣賞台灣的塗鴉創作。（中醫大新竹附醫提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕有台灣「最具代表性的塗鴉大師」美譽的塗鴉藝術創作者戴明德，即日起帶著他24幅作品，以「線性敘事轉譯」為題，在名冠藝術總監陳昭賢策展下進入新竹縣白色巨塔之一的中國醫藥大學新竹附設醫院，在院內的藝廊展出到今年底。

本身也鍾情油畫創作的中醫大新竹附醫品牌行銷公共事務執行長張宜真說，戴明德的作品個人風格鮮明，融合表現主義、印象派、野獸派以及立體派，再用塗鴉手法呈現。作品線條活潑、筆觸豐富，給人童趣插畫的感受，卻又蘊藏深刻的社會觀察與自我投射。

請繼續往下閱讀...

塗鴉創作者戴明德的作品很有插畫的童趣感。（中醫大新竹附醫提供）

策展人陳昭賢說，戴明德擅長自畫像，這次展覽作品〈酷夏〉就是用他自身工作室為背景，「鳳梨頭戴眼鏡男孩」象徵戴明德把自我融入畫中。畫面中還出現一支巨大的電扇，象徵畫室作畫時風乾顏料的實用需求，也反映他創作的真實日常。

另一幅作品〈仙人掌〉也是戴明德的自畫像。他以仙人掌為題，把自己的頭型與仙人掌結合，巧妙地表現出堅毅與孤傲的性格，畫面中同時出現畫架與畫板，帶領觀賞者走入藝術家的創作空間。

中醫大新竹附醫藝廊即日起展出帶有幽默和童趣的塗鴉創作。（中醫大新竹附醫提供）

至於〈美味料理〉這幅作品則展現強烈的野獸派風格，畫裡手持菜刀的廚師正準備料理，但到底是要料理畫面中的動物，或是人類，留給觀賞者想像空間，幽默卻帶有深意。

張宜真說，她最欣賞戴明德大膽而鮮豔的用色，使欣賞者能從作品中感受到強烈的吸引力與視覺震撼，童趣中帶有畢卡索的抽象風格，很值得一看。

台灣塗鴉創作者戴明德的作品，即日起到今年年底，在中醫大新竹附醫這棟白色巨塔內跟大家見面。（中醫大新竹附醫提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法