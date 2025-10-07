7旬老翁白內障手術後突視力銳減 竟是罹患視神經中風

衛福部豐原醫院眼科醫師呂姿瑢表示，視神經中風為急性視神經灌流不足所致，常見的致病因素為代謝症候群、心血管疾病、阻塞性睡眠呼吸中止症，或服用特定藥物。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕 一名70歲老翁開過白內障手術，清晨突視力銳減，幾乎看不見，轉診至衛福部豐原醫院，經眼科醫師呂姿瑢檢查，診斷為少見且易被忽略的「視神經中風」，俗稱「眼中風」，經搶救視神經灌流及進行持續的高壓氧治療，讓原本幾近全盲的眼睛，奇蹟般恢復至視力0.3！

衛福部豐原醫院眼科醫師呂姿瑢表示，此類突發性視力喪失常被民眾俗稱為「眼中風」，實際上臨床診斷依成因區分，可涵蓋視網膜動脈阻塞、靜脈阻塞及缺血性視神經病變，又稱「視神經中風」，視神經中風為急性視神經灌流不足所致，常見的致病因素為代謝症候群、心血管疾病、阻塞性睡眠呼吸中止症，或服用特定藥物。

請繼續往下閱讀...

呂姿瑢說，「視神經中風」常發生於50歲以上族群，尤其是清晨起床時，典型症狀包括單眼突發性視力模糊、視野缺損、視覺變暗或如同有黑布遮住的感覺，若有視神經盤結構異常，也可能因眼球壓力急速變化而導致，目前並無單一的有效治癒方式，因病因不同，病癒後也有所差異，因此提醒病患發生症狀即早就醫，把握黃金治療時間。

衛福部豐原醫院高壓氧中心主任蔡政龍表示，當視神經灌流不足導致細胞缺氧，視神經細胞功能便會迅速惡化，透過高壓氧治療，能夠在高壓環境下提高血液中氧氣的溶解度，使氧氣濃度提升約10倍，有助於缺血的神經細胞恢復功能，減少進一步損傷。

蔡政龍指出，高壓氧治療已廣泛應用於各類因缺血或缺氧導致的疾病，對視神經中風患者而言，若能在黃金期內啟動療程，往往能取得顯著療效，建議缺血、缺氧導致的疾病患者，應遵循醫師評估結果，每日固定1小時接受高壓氧治療，能促進受損細胞修復與功能回復，並搭配藥物等其他輔助療法，更能獲得控制與改善。

呂姿瑢提醒具慢性疾病史的中高齡族群，應定期接受眼底檢查，尤其患有糖尿病、高血壓或血脂異常者，建議進行視神經與視網膜評估，以利早期發現、及時介入治療。她強調，任何單眼突發性視力模糊或視野變化，及早就醫，把握治療契機。

高壓氧治療有助於缺血的神經細胞恢復功能，減少進一步損傷。（豐原醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法