健康網》白袍超人見光復老病友 只要健在都很感恩

〔健康頻道／綜合報導〕花蓮慈濟醫院副院長陳培榕在臉書分享，第一次到光復義診，已是32年前的往事，如今再與光復老病友相聚。鼻咽癌受災戶說：「40歲得癌症，70出頭遭逢天災及另一個癌症的挑戰，我準備勇於面對。多麼樂天知命啊！」

泥水來得快又急 阿嬤：「還好我在2樓」

陳培榕聽著老病友談這次泥流災情，他們說著還有肢體動作，可以想見那時的驚嚇與恐慌。他治療十多年的喉癌病人太太，到醫療站找到陳培榕開處方簽，她說：「家中泥水來得又快又急，短短數分鐘內泥水就淹上來，家當及慢性病的藥也搶救不及，被水沖走，還好人在2樓沒事。」問她耕種田地怎麼樣了？她回：「還好，還可以種。」

陳培榕說，他記得這位太太在先生生病時，仔細照顧著。兩口子種田多年，每回陪先生來門診，還會拿自己種的地瓜葉來送他。

陳培榕表示，這幾天外傷患者過來清創、縫合、換藥、包紮及注射破傷風類毒素；有些是在泥濘環境待久了，摩擦或刺激造成皮膚發炎，還有眼睛被塵霾等異物入侵。清理這些愈來愈乾硬的泥濘及垃圾，著實費力且危險。很多人表示治療後還要回現場，沒辦法，只好囑咐注意安全，不要勉強。

全村撤離大馬村 阿婆：「我家變成1樓了」

另一位花蓮慈濟醫師許晉譯在臉書指出，當聽到馬太鞍溪堰塞湖溢流，心揪了一下。災後在診間看診，看著熟悉的病人一個一個進來之前，他都認真地打開戶籍地址看看，「沒有一個是來自光復的患者。」

終於有一位來自光復鄉大馬村，這位濃眉白髮的阿公，有些輕微失智，他被阿嬤帶進來。許晉譯問他：「伯伯，那個洪水你有嚇到嗎？家裡有事嗎？」伯伯只有簡單回應：「還好！還好！」但隔壁的奶奶回應就有點激動了，她說：「我家1樓不見了！」

許晉譯試圖著多聽聽阿公阿嬤說話以外，也努力地完成自己的看診任務。當他們步出診間的瞬間，他眼前一陣鼻酸，「感恩你們願意信任我，跨過災區，翻山越嶺回到我的門診，我會繼續努力當你們的白袍超人！」

