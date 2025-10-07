健康網》心臟變大還能「逆轉」？ 醫揭救回心衰

心臟擴大常是心臟衰竭的第一個步驟；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你知道嗎？「心臟擴大」不一定是無法挽回的警訊！宇平診所心臟內科醫師劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文指出，透過正確治療與醫病合作，心臟真的有機會變小、功能恢復。

劉中平指出，很多患者喜歡問是否能逆轉，畢竟心臟變大總是讓人擔心，實際上心臟擴大也常是心臟衰竭的第一個步驟，之後心臟的內壁會變薄，肌肉收縮力變差，造成心臟功能下降；現在科技發達，人人都在說皮膚要逆齡、腎功能要逆轉，那心臟擴大能夠逆轉嗎？有辦法恢復嗎？

請繼續往下閱讀...

劉中平表示，過去十年前若有人問「心臟擴大能不能逆轉」，答案幾乎是「不可能」。但隨著近年心臟醫療技術進步，只要病患願意配合醫師治療、調整飲食與生活習慣，再搭配藥物與儀器治療，確實有「逆轉成功」的真實案例。

有患者經過兩個月配合治療後，心臟明顯縮小。（圖取劉中平臉書）

他分享診所內一名病患的X光片，經過兩個月治療後，心臟明顯縮小、水腫消失、呼吸不再喘，連心律不整都改善。劉中平強調，這並非奇蹟，而是醫療與患者努力的結果，靠著患者和醫師充分溝通，搭配飲食與藥物控制，以及儀器治療的成功結果。

「心臟科是面臨生死問題的科別，一向最保守，我們只說三分把握的事。」他坦言，之所以公開案例，是希望鼓勵更多病患與家屬不要放棄治療。如今的心臟醫學，許多過去認為無法治癒的疾病，都有了重生的機會。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法