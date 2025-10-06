自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》小孩看診不戴口罩還朝醫咳嗽 醫：我也怕怕！

2025/10/06 19:27

中秋連假收假了，小兒科醫師黎博彥呼籲，口罩政策已經鬆綁，但到診間來看診，最好戴緊口罩，以防傳染病上身。（資料照）

中秋連假收假了，小兒科醫師黎博彥呼籲，口罩政策已經鬆綁，但到診間來看診，最好戴緊口罩，以防傳染病上身。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕經過一個中秋連假，流感開始進入高峰期，連國人最愛去的日本也發出全國性流行期警報。小兒科醫師黎博彥呼籲，口罩政策雖已鬆綁，但到診間看診，仍最好戴緊口罩，以防傳染病上身。

黎博彥在臉書專頁「黎博彥診所」分享，有位出現昏倒、抽搐的病人，雖然症狀不是太明顯，黎博彥仍幫他篩了流感，結果證實確診。基於安全考量，診所為預防重症風險，將他轉診到醫院觀察，以排除流感引起的腦炎或心肌炎。

黎博彥也分享一個令他擔心的畫面。他指出，有一名確診的小孩不配合戴口罩，他心想，也許是因為年紀小，再加上身體不舒服，但小孩一直往醫師臉上咳。這種飛沫讓人難以躲避，醫師心裡想著：「我可是害怕極了！」畢竟病菌入侵可不分你我。

黎博彥表示，連假過完後，只要出現高燒、酸痛、倦怠，快篩結果幾乎都會顯現陽性反應！因此，只要自己有明顯接觸史（例如親密家人、坐隔壁同學或同事已確診流感感染），其實不一定需要要求做流感測試來確診，可以直接使用抗病毒藥物。若是不想使用抗病毒藥物，也應以自己已染病來對待，注意自身狀況，並戴好口罩，保護好別人和自己。

