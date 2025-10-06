健康網》糖還是鹽對身體危害大 巴西網紅醫：拒添加糖為上策

糖跟鹽，哪一個對人體的危害較大？巴西心臟科醫師羅伯托．矢野博士表示，糖的危害比鹽多很多；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕糖還是鹽對身體的危害較大，巴西心臟科醫師羅伯托．矢野博士（Dr. Roberto Yano）表示，一頓早餐、一罐可樂中的糖分及鹽分，就已經達到人體每日所需的份量了，他奉勸大家少吃糖，可以避免更多疾病上身。

羅伯托．矢野在YouTube頻道上擁有374萬粉絲，他在4週前推出「糖還是鹽對你的身體危害更大」的影片，吸引16萬次觀看，可見得大家對於食安問題很重視。

若以糖vs.鹽對人體危害程度PK，羅伯托．矢野表示，糖明顯是勝出的。他指出，攝取過多的鹽會使血液循環量增加，進而提高血壓並使心臟與腎臟超負荷。這種超負荷久了會導致高血壓、心衰竭、腎衰竭，甚至提高心肌梗塞與中風的風險。

此外，還會出現水腫（如雙腳、腳踝腫）、加速骨頭鈣流失。最致命的是罹患胃癌的風險較高，因為過多的鹽會破壞胃黏膜，讓胃更容易發炎與受損，也會促進幽門螺旋桿菌的生長，而該菌與胃癌風險顯著相關。

但糖危害的部分就更多了，對心血管系統是毒藥。它會增加血液中的三酸甘油酯，降低高密度脂蛋白（HDL），並間接刺激小而密的低密度脂蛋白（LDL）的產生，這些改變會使血管變硬、動脈發炎，並加速動脈粥樣硬化。

羅伯托．矢野是名心臟科醫師，指出糖會造成動脈粥樣硬化並形成斑塊，斑塊破裂會引發心肌梗塞或中風。如果塞住冠狀動脈就會心肌梗塞；若塞住腦部血管就會中風。糖也促進胰島素阻抗，進一步增加糖尿病風險，而糖尿病與高血壓高度相關，所以，吃糖確實會使血壓上升。

過量糖會造成慢性發炎，糖是發炎性物質。它攻擊血管內皮，也傷害心、腎、腦等器官。另一點是，過量糖會擾亂你的整體代謝，例如增加肝臟脂肪，惡化食慾控制，進而增加肥胖風險，而肥胖本身就是心血管疾病的危險因子。換句話說，糖從各方面對你的身體進行攻擊，且是每天在發生的。

他在談到鹽（日建議5g，巴西實際平均攝取量為10g）與糖（日50g）攝取份量時，單是一頓早餐、一罐可樂就已達每日限額，因此，對於這些安全的攝取量，很難有人可以達標。羅伯托．矢野說，少吃添加糖（加工食品、飲料或加工食品隱藏的糖），還有像巧克力口味的紙盒果汁、小麵包、調味醬料，這些都有隱藏糖。正是這些年復一年的日常過量，造成血管發炎、阻塞血管，讓你更接近心肌梗塞或中風。

在腸道方面，羅伯托．矢野提醒，過多糖會打亂腸道菌相，利於有害菌生長。更糟的是，我們的細胞老化加速，你的皮膚變差，容易疲倦，精力與表現下降。

因此，羅伯托．矢野建議，如果你每天把鹽減少5g，收縮壓可下降多達4毫米汞柱。這並不是大幅下降，但已經有幫助了，再搭配規律運動、減重，效果更佳；若能盡量減少攝取添加糖，只攝取水果裡天然存在的糖，對你的心臟、腦與整體健康都有極大好處。

