健康網》產後運動健康做 國健署給新手媽媽運動4原則

〔健康頻道／綜合報導〕產後運動不只是女性恢復體態的關鍵，更對身心健康有重要幫助。根據衛福部國健署「孕產兒關懷網站」衛教資料指出，適度的運動可讓產後媽媽感覺充滿能量、減輕壓力，甚至降低產後憂鬱的發生率，同時維持體能、體態，避免肥胖引發高血壓或糖尿病等慢性疾病。

產後運動基本原則

產後運動須遵循「頻率、時間、強度、型態」4原則：每天運動或每週至少5天，每次至少30分鐘或每週累計150分鐘；運動強度宜由低漸進，逐步達到中等費力；型態上建議結合有氧運動與肌力訓練，肌力訓練至少每週2天。運動可從每天5-10分鐘開始，分段累積至每日30分鐘以上，並逐漸增加強度與持續時間。

不同生產方式的運動建議

●自然產

生產後若沒有任何不舒服或醫療上的限制，宜早期下床活動，並在體力及體能的許可下，漸進式的增加活動及運動。

●剖腹產

宜早期下床活動，可以促進體力恢復。當產後不適的症狀較緩解、生命徵象及動作穩定時，可採溫和方式逐漸增加運動。

產後0-3週重點運動

骨盆底肌運動建議產後儘早開始（若無嚴重會陰撕裂傷），透過收縮會陰及肛門肌肉5秒、放鬆5秒，重複10次，每天可多次進行，可加強骨盆底肌恢復，預防尿失禁。低強度走路與緩慢爬樓梯，也能累積運動量而減少對骨盆底肌壓力。

產後3-6週運動建議

此階段可加入負重訓練與腹部核心肌群運動，避免肌肉與肌力流失。抱小孩所需的肌力，可透過坐姿抱物品、吸氣收緊核心後站起再坐下的方式訓練。

產後6週後的運動建議

與一般成人的運動建議相同。避免於飯前或飯後1小時內進行，運動前先排空膀胱，運動後適當補充水分。躺姿運動建議在有支撐性的平面上進行，不宜過軟過硬。運動次數由少漸多，量力而為，勿勉強或過累。運動中如產後排出物增多或是任何不適，則須暫時停止運動。有特殊情況或是手術生產者，建議先諮詢醫護人員後再進行。

衛福部國健署提醒，運動並不會影響乳汁品質，哺乳媽咪可以放心運動，記得穿著支撐性較好的內衣，避免乳頭摩擦，並於運動前哺餵完畢。

