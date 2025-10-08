自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》產後運動健康做 國健署給新手媽媽運動4原則

2025/10/08 11:56

產後運動不只是女性恢復體態的關鍵，更對身心健康有重要幫助；圖為情境照。（圖取自freepik）

產後運動不只是女性恢復體態的關鍵，更對身心健康有重要幫助；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕產後運動不只是女性恢復體態的關鍵，更對身心健康有重要幫助。根據衛福部國健署「孕產兒關懷網站」衛教資料指出，適度的運動可讓產後媽媽感覺充滿能量、減輕壓力，甚至降低產後憂鬱的發生率，同時維持體能、體態，避免肥胖引發高血壓或糖尿病等慢性疾病。

產後運動基本原則

產後運動須遵循「頻率、時間、強度、型態」4原則：每天運動或每週至少5天，每次至少30分鐘或每週累計150分鐘；運動強度宜由低漸進，逐步達到中等費力；型態上建議結合有氧運動與肌力訓練，肌力訓練至少每週2天。運動可從每天5-10分鐘開始，分段累積至每日30分鐘以上，並逐漸增加強度與持續時間。

不同生產方式的運動建議

●自然產

生產後若沒有任何不舒服或醫療上的限制，宜早期下床活動，並在體力及體能的許可下，漸進式的增加活動及運動。

●剖腹產

宜早期下床活動，可以促進體力恢復。當產後不適的症狀較緩解、生命徵象及動作穩定時，可採溫和方式逐漸增加運動。

產後0-3週重點運動

骨盆底肌運動建議產後儘早開始（若無嚴重會陰撕裂傷），透過收縮會陰及肛門肌肉5秒、放鬆5秒，重複10次，每天可多次進行，可加強骨盆底肌恢復，預防尿失禁。低強度走路與緩慢爬樓梯，也能累積運動量而減少對骨盆底肌壓力。

產後3-6週運動建議

此階段可加入負重訓練與腹部核心肌群運動，避免肌肉與肌力流失。抱小孩所需的肌力，可透過坐姿抱物品、吸氣收緊核心後站起再坐下的方式訓練。

產後6週後的運動建議

與一般成人的運動建議相同。避免於飯前或飯後1小時內進行，運動前先排空膀胱，運動後適當補充水分。躺姿運動建議在有支撐性的平面上進行，不宜過軟過硬。運動次數由少漸多，量力而為，勿勉強或過累。運動中如產後排出物增多或是任何不適，則須暫時停止運動。有特殊情況或是手術生產者，建議先諮詢醫護人員後再進行。

衛福部國健署提醒，運動並不會影響乳汁品質，哺乳媽咪可以放心運動，記得穿著支撐性較好的內衣，避免乳頭摩擦，並於運動前哺餵完畢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中