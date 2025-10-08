自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》葡萄抗發炎、穩血壓 營養師揭黑、紫、紅、綠營養有別

2025/10/08 08:23

營養師高敏敏表示，葡萄富含花青素、多酚與白藜蘆醇，有助抗氧化、抗發炎、養顏美容、穩定血壓與恢復體力。（圖取自freepik）

營養師高敏敏表示，葡萄富含花青素、多酚與白藜蘆醇，有助抗氧化、抗發炎、養顏美容、穩定血壓與恢復體力。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一樣是葡萄，顏色不同、營養也大不同！營養師高敏敏於臉書粉專指出，葡萄富含花青素、多酚與白藜蘆醇，有助抗氧化、抗發炎、養顏美容、穩定血壓與恢復體力，但也提醒葡萄含糖量不低，糖尿病患者應適量攝取。其中紅葡萄熱量最低；綠葡萄維生素C最多；黑葡萄維生素B群較高。想把葡萄的營養吃進肚子裡，記得連皮帶籽一起吃，才能吃出健康與美麗。

葡萄迷思破解

Q1：吃葡萄可以補血嗎？

高敏敏解答，每100公克的葡萄，只有0.8毫克的鐵，呈現的紅紫色主要來自於「植物色素花青素」。若是想補充鐵，可以吃鴨血、豬肝、紅莧菜等含鐵量高的食物，再搭配葡萄的為他命C，幫助鐵質吸收。

Q2：葡萄皮最營養？

高敏敏表示，葡萄皮和葡萄籽內富含花青素、多酚類、抗氧化營養素。

Q3：葡萄可以吃多少？

高敏敏提到，營養師常說的「一份水果」大約是15顆葡萄，一般人建議每天可吃2-3份水果，而葡萄屬於中升糖指數水果，糖尿病患者要控制攝取量。並說明葡萄的營養價值:

營養師高敏敏表示，葡萄屬於中升糖指數水果，糖尿病患者要控制攝取量。（圖取自freepik）

營養師高敏敏表示，葡萄屬於中升糖指數水果，糖尿病患者要控制攝取量。（圖取自freepik）

葡萄的營養好處

●私密處保養：白藜蘆醇、鞣花酸、前花青素能幫助維護私密健康。

●抗氧化、抗發炎：酚酸、類黃酮素可抗癌、抗發炎。

●養顏美容：富含維生素C，促進膠原蛋白合成、提亮肌膚。

●降血壓：屬高鉀水果，幫助穩定血壓。

●恢復體力：富含天然葡萄糖，運動後可迅速補充能量。

●整顆都有營養：連皮、連籽都別浪費。

不同顏色葡萄各有所長

●黑葡萄：維生素B群較高，幫助提升體力與免疫力。

●紫葡萄：維生素A最亮眼，有助暗視力與皮膚保養。

●紅葡萄：熱量最低、抗氧化強，富含花青素與多酚。

●綠葡萄：維生素C含量最高，美顏首選。

高敏敏提醒，葡萄建議「吃前再洗」比較不容易壞，洗完請盡快食用，吃葡萄不吐葡萄皮，才是把抗氧化營養吃進肚子裡。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中