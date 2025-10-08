健康網》葡萄抗發炎、穩血壓 營養師揭黑、紫、紅、綠營養有別

營養師高敏敏表示，葡萄富含花青素、多酚與白藜蘆醇，有助抗氧化、抗發炎、養顏美容、穩定血壓與恢復體力。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一樣是葡萄，顏色不同、營養也大不同！營養師高敏敏於臉書粉專指出，葡萄富含花青素、多酚與白藜蘆醇，有助抗氧化、抗發炎、養顏美容、穩定血壓與恢復體力，但也提醒葡萄含糖量不低，糖尿病患者應適量攝取。其中紅葡萄熱量最低；綠葡萄維生素C最多；黑葡萄維生素B群較高。想把葡萄的營養吃進肚子裡，記得連皮帶籽一起吃，才能吃出健康與美麗。

葡萄迷思破解

Q1：吃葡萄可以補血嗎？

高敏敏解答，每100公克的葡萄，只有0.8毫克的鐵，呈現的紅紫色主要來自於「植物色素花青素」。若是想補充鐵，可以吃鴨血、豬肝、紅莧菜等含鐵量高的食物，再搭配葡萄的為他命C，幫助鐵質吸收。

Q2：葡萄皮最營養？

高敏敏表示，葡萄皮和葡萄籽內富含花青素、多酚類、抗氧化營養素。

Q3：葡萄可以吃多少？

高敏敏提到，營養師常說的「一份水果」大約是15顆葡萄，一般人建議每天可吃2-3份水果，而葡萄屬於中升糖指數水果，糖尿病患者要控制攝取量。並說明葡萄的營養價值:

營養師高敏敏表示，葡萄屬於中升糖指數水果，糖尿病患者要控制攝取量。（圖取自freepik）

葡萄的營養好處

●私密處保養：白藜蘆醇、鞣花酸、前花青素能幫助維護私密健康。

●抗氧化、抗發炎：酚酸、類黃酮素可抗癌、抗發炎。

●養顏美容：富含維生素C，促進膠原蛋白合成、提亮肌膚。

●降血壓：屬高鉀水果，幫助穩定血壓。

●恢復體力：富含天然葡萄糖，運動後可迅速補充能量。

●整顆都有營養：連皮、連籽都別浪費。

不同顏色葡萄各有所長

●黑葡萄：維生素B群較高，幫助提升體力與免疫力。

●紫葡萄：維生素A最亮眼，有助暗視力與皮膚保養。

●紅葡萄：熱量最低、抗氧化強，富含花青素與多酚。

●綠葡萄：維生素C含量最高，美顏首選。

高敏敏提醒，葡萄建議「吃前再洗」比較不容易壞，洗完請盡快食用，吃葡萄不吐葡萄皮，才是把抗氧化營養吃進肚子裡。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

