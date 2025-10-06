自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》減重成功卻禿了一片？ 醫揭4招救髮 關鍵營養別忽略

2025/10/06 20:15

成功減重反而掉髮？醫師陳詠婷說明，極端減重法，會導致營養供應不足，加速掉髮；圖為情境照。（圖取自freepik）

成功減重反而掉髮？醫師陳詠婷說明，極端減重法，會導致營養供應不足，加速掉髮；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕減重成功後，頭髮卻驟減？這是許多人在減重過程中最苦惱的問題。當身體快速減少熱量攝取，營養供應會優先分配給重要器官，毛囊成為「被犧牲」的對象，導致大量掉髮。植診所生植髮專科醫師陳詠婷提供4招改善策略，幫助民眾同時擁有理想體態與健康髮絲。

陳詠婷在臉書專頁「陳詠婷醫師。現聲說髮」發文分享，減重後的掉髮通常屬於「休止期落髮」（Telogen Effluvium），是身體因營養不足或壓力過大而進入的防禦機制。當熱量攝取過低，尤其是蛋白質、鐵質與維生素 B 群缺乏時，毛囊進入休眠狀態，導致大量掉髮。這種情況通常在減重 2-3 個月後最明顯，若不及時調整飲食，可能持續數月之久。

她接著說明，極端減重法，如過度節食、極低碳水或高強度斷食，會導致營養供應不足，加速掉髮。相比之下，循序漸進、均衡攝取營養的減重方式，能減少身體壓力，維持頭髮健康。例如，控制熱量時仍應確保每天攝取足夠的蛋白質、健康脂肪與維生素，以支持毛囊的正常生長。

減重期間要守住的營養素

為避免掉髮，陳詠婷提醒民眾，減重期間必須補充的關鍵營養素：

•蛋白質：頭髮主要由角蛋白組成，蛋白質攝取不足會影響髮絲生長。建議多吃雞蛋、魚肉、豆類等優質蛋白質。

•鐵質：鐵質缺乏會導致血液無法順利輸送氧氣到毛囊，造成掉髮。可補充 菠菜、紅肉、深色蔬菜。

•維生素B群：B 群（特別是 Biotin）有助於頭髮強健生長，建議多攝取 全穀類、堅果、乳製品。

•Omega-3 脂肪酸：有助於頭皮健康與髮絲光澤，可從 鮭魚、亞麻籽、核桃 中獲取。

如果已經因減重掉髮，有什麼因應之道呢？陳詠婷分析，可以透過以下4方法加速恢復：

1.調整飲食

確保營養均衡，避免極端飲食方式。

2.減少壓力

壓力會影響荷爾蒙平衡，進而加重掉髮，可透過冥想、瑜珈或充足睡眠改善。

3.頭皮按摩

促進血液循環，幫助毛囊恢復活力，可搭配 生薑、薄荷精油 按摩頭皮。

4.選擇溫和護理產品

避免含矽靈、過多化學成分的洗髮精，使用強健髮根的洗護產品。

陳詠婷總結，減重後掉髮並非不可逆，只要調整飲食、補充營養，毛囊通常能在3-6個月內恢復健康。關鍵在於不要使用極端減重法，改採科學方式控制體重，才能維持髮絲豐盈與身體健康。

