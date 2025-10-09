自由電子報
健康網》男性也該練骨盆底肌！ 醫推深蹲可避免尿失禁

2025/10/09 20:19

骨盆底肌的強健不只是女性健康議題，對男性健康也越來越重要，專家指出，除了凱格爾運動，深蹲也能強化骨盆底肌；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕女性健康議題經常關注骨盆底肌的強健，主要是因為骨盆底肌無力常與分娩、月經與更年期有關。然而，專家指出，65歲以上男性中，每5名就有1人出現與骨盆底相關的尿失禁問題，約有16%的男性長期受到骨盆疼痛困擾。因此，骨盆底對男性健康也越來越重要，男性不能掉以輕心。

National Geographic》（國家地理）報導，骨盆底（又稱骨盆橫膈膜）是一層層肌肉、結締組織與神經所組成的結構。哥倫比亞大學醫學教授羅倫．費許曼（Loren Fishman）指出，可以把它想像成一條吊床般的支撐帶，連接坐骨、脊椎底部的骨頭與恥骨。除了衰老是自然因素外，肥胖、慢性壓力、不良姿勢、長時間久坐，甚至長時間蹲坐在馬桶上，都可能削弱骨盆底功能。若肌肉過於緊繃，還會引發睪丸、攝護腺或膀胱疼痛。

對男性而言，骨盆底在性功能與泌尿功能上扮演著特別直接的角色。當勃起與射精時，骨盆底肌會收縮，協助維持陰莖的硬度、控制射精並增進愉悅感。這些肌肉同時也能穩定膀胱與尿道，降低尿液滲漏或膀胱過動的風險。

研究顯示，19至44歲男性中，約有近5%的人每天都經歷尿失禁；而在65歲以上男性中，這個比例更是增加超過4倍，不過經常運動的男性相對較少出現此問題。

如何強化骨盆底

專家建議，男性應學習強化骨盆底肌，最經典的方法是「凱格爾運動」。做法是先找到骨盆底肌，想像正在憋尿或止住放屁，將肌肉收縮5至10秒後再放鬆，每日重複約15次即可。

除了凱格爾運動，皮拉提斯、瑜伽、深蹲與芭蕾等核心訓練也能幫助骨盆底肌協同發力，增強支撐力。

不過，專家強調，並非所有男性都適合自行進行強化訓練，特別是曾接受攝護腺手術或出現骨盆疼痛者，應先諮詢泌尿科醫師或骨盆專科物理治療師，量身打造專屬方案。

專家呼籲，骨盆底肌雖隱而不顯，卻影響著排尿、排便、姿勢穩定與性生活，男性應將其列入日常健康管理的一環。適度訓練、保持理想體重、避免久坐與壓力過大，都是守護骨盆底健康的重要步驟。

