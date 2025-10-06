健康網》寒露將至食補宜節制 中醫師授養生茶促代謝

上祐中醫診所院長黃上邦提到，若不節制攝取量，容易造成脾胃負擔。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕寒露前夕，適逢中秋佳節，月餅、烤肉多為高糖高油、高熱量的食物，上祐中醫診所院長黃上邦提到，若不節制攝取量，容易造成脾胃負擔，可以適量飲用以茉莉花0.5g、玫瑰0.5g、洛神花0.5g、荷葉0.5g、石斛0.5g、山楂0.5g、決明子0.5g、甜菊葉0.5g，泡於500毫升熱開水，有助於幫助消化、促進新陳代謝，避免節後不適。

黃上邦在臉書專頁「上祐中醫診所Best-blessing」發文指出，此時應注意滋陰潤燥，以幫助身體及早適應乾燥的氣候，平時可以透過調整飲食習慣、保持室內濕度、適度運動及適時補充水分等方式，保護身體免受乾燥氣候的影響，並分享換季調養飲食:

●強身護心茶強心護脈：氣溫驟降，心血管疾病患者，容易因氣候變化導致病情復發，嚴重甚至可能猝死。平時可以適量飲用以紅景天3g、刺五加3g、黃耆5g、紅花1g，用500c.c.的熱水沖泡，有助於促進血液循環、保護心血管、強身健體。民眾應加強預防措施，家中應備妥急救藥品，如有胸悶、呼吸困難等不適情形，應儘速就醫，以免延誤治療時機。

●健脾祛濕茶健脾益氣：季節轉換之際，身體易受氣候劇烈變化影響，此時宜食用易消化的食物，以減輕消化負擔，亦可透過氣功、八段錦、太極拳等輕柔運動，促進血液循環，增強體力，平時可以適量飲用以黨參5g、白朮5g、山藥5g、茯苓5g、枸杞子3g及蜂蜜適量，以500c.c.熱水沖泡，有助於利濕養胃、健脾益氣。

●養心舒眠茶：薰衣草0.5g、薄荷1.8g、甘草0.2g、茯苓1g、白鶴靈芝草1g、五味子1g，以500ml的熱水沖泡，具有舒緩壓力、寧心安神、疏肝解鬱之功效。

●甘露秋刀魚：將秋刀魚內臟與鰓去除，洗淨擦乾後切段。用熱水汆燙後，撈出備用。取一鍋倒入清酒與味醂，以中火煮至酒精揮發。放入醬油、白醋、砂糖、昆布、柴魚片、梅子及水。以小火煮至10分鐘。將秋刀魚放入鍋中，蓋上鍋蓋，以小火悶煮，轉中小火收汁，使醬汁微微濃縮並包裹魚身，呈現光澤油亮。

黃上邦指出，秋刀魚的營養價值豐富，其中富含維生素A、維生素B12及維生素E，有助於維持視力及預防貧血之功效。其中維生素E具抗氧化作用，能幫助體內細胞抵抗自由基，調節免疫力。不過，秋刀魚的油脂含量及普林成分較高，患有痛風、糖尿病及高血脂患者應適量攝取，以免造成身體不適。

大椎穴（位於項背正中線）：升陽益氣。

公孫穴（第一蹠骨基底的前下方）：調養脾胃。

然谷穴（足內側）：瀉熱消脹。

